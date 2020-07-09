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  • Геркус – о Евсееве в «Спартаке»: «Уфа» играет так, что скулы сводит. Такого футбола вы хотите?»

Геркус – о Евсееве в «Спартаке»: «Уфа» играет так, что скулы сводит. Такого футбола вы хотите?»

9 июля 2020, 20:20
13

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу возможного назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера «Спартака».

«Смешно. «Уфа» играет в такой футбол, что скулы сводит. Наблюдать как краска сохнет – интереснее. Восемь матчей за сезон со счетом 0:0! Такого футбола вы хотите для Спартака?» – написал Геркус в твиттере.

  • Из «Уфы» в «Спартак» ушел генеральный директор Шамиль Газизов.
  • Будучи футболистом, Евсеев выступал за столичный клуб с 1993 по 1999 год.
  • По итогам 27 туров «Уфа» выше «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Твиттер Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Евсеев Вадим Геркус Илья
Комментарии (13)
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Ганнибал Лектор
1594321658
Это точно. В вопросах парковки автобуса в своей штрафной евсеев, пожалуй, достоин уровня Бердыева
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житель СПб
1594321864
Похоже, Геркус испугался за перспективы Локомотива... Думаю, основания есть.
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paracetamol
1594328988
Это он правильно выразился.
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Hektor 84
1594330450
Футбол Уфы зрелище не для слабонервных
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Йост
1594352114
Если бы и у него был такой бюджет как у Уфы, то он бы первым вцепился в Евсеева, потому как и Гвардиола не смог бы помочь ему несчастному.
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sobaka120982
1594357107
по крайней мере Уфа не барахтается в низу таблицы а уверено застолбила себе место в лидерах!!! Уважаю!!! Бюджет на копейку а результат на рубль
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