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    Геркус – о Евсееве в «Спартаке»: «Уфа» играет так, что скулы сводит. Такого футбола вы хотите?»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу возможного назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера «Спартака».

    «Смешно. «Уфа» играет в такой футбол, что скулы сводит. Наблюдать как краска сохнет – интереснее. Восемь матчей за сезон со счетом 0:0! Такого футбола вы хотите для Спартака?» – написал Геркус в твиттере.

    • Из «Уфы» в «Спартак» ушел генеральный директор Шамиль Газизов.
    • Будучи футболистом, Евсеев выступал за столичный клуб с 1993 по 1999 год.
    • По итогам 27 туров «Уфа» выше «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1663

      Genz 5 минут назад

      Евсеев поставит другой футбол в Спартаке. В Уфе нет исполнителей хорошего класса. Они играют дубово для положительного результата. Подготовят немного раздутый талант и продают в ЦСКА. Кони все дешовое хапают. И с Гончаренко требуют игры Барселоны

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      Рейтинг: +3722

      alarm 17 минут назад

      позорники тарасофские в "чемпионский" купленный сезон почти половину матчей выиграли со счётом 1:0. сперва судья ставит пенальти, а потом удаляет у соперника игрока, чтобы хрячьё удержало нужный счёт. уфа и то интереснее играет. позор спартаку!

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