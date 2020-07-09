Геркус – о Евсееве в «Спартаке»: «Уфа» играет так, что скулы сводит. Такого футбола вы хотите?»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу возможного назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера «Спартака».
«Смешно. «Уфа» играет в такой футбол, что скулы сводит. Наблюдать как краска сохнет – интереснее. Восемь матчей за сезон со счетом 0:0! Такого футбола вы хотите для Спартака?» – написал Геркус в твиттере.
- Из «Уфы» в «Спартак» ушел генеральный директор Шамиль Газизов.
- Будучи футболистом, Евсеев выступал за столичный клуб с 1993 по 1999 год.
- По итогам 27 туров «Уфа» выше «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Твиттер Ильи Геркуса