Геркус – о Евсееве в «Спартаке»: «Уфа» играет так, что скулы сводит. Такого футбола вы хотите?»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу возможного назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера «Спартака».

«Смешно. «Уфа» играет в такой футбол, что скулы сводит. Наблюдать как краска сохнет – интереснее. Восемь матчей за сезон со счетом 0:0! Такого футбола вы хотите для Спартака?» – написал Геркус в твиттере.