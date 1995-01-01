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    «РБ-Спорт»: вместе с Газизовым в «Спартак» может прийти Евсеев

    Вслед за Шамилем Газизовым в «Спартак» на пост главного тренера может прийти Вадим Евсеев, информирует «РБ-Спорт». Сейчас он работает в «Уфе».

    Как пишет «Спорт-Экспресс», именно Газизов является главным кандидатом на должность генерального директора «Спартака». Сегодня, 7 июля, клуб уволил с этой должности Томаса Цорна.

    Москвичи планируют подписать с менеджером контракт на три года. Сейчас согласовываются детали назначения с «Лукойлом».

    • Газизов уверяет, что не знает о возможном назначении в «Спартак».
    • Есть информация, что Газизов в прошлом году отказался приходить в «Спартак».
    • «Уфа» идет в таблице шестой, «Спартак» – седьмым.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1653

      Genz 21 минуту назад

      Также и Кононов пришел,когда Арсенал вышел на 6 место и обыграл Спартак. Теперь газизов с Евсеевым прийдут с 6 места Уфы. Сначала надо пол Спартака геев роспродать иностранных и пригласить русских парней

      -1
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      Рейтинг: +2911

      mopecekca > Genz 17 минут назад

      писать правильно не учили мудака?

      0
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      Рейтинг: +1893

      rash1959 29 минут назад

      Да хватит уже таких "новостей ", тем более на ночь.
      «Спорт-Экспресс» - помойка слухов, изыди уже.

      0
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      Рейтинг: +5268

      JTherry 1 час назад

      откуда ноги растут про Газизова? это он в прошлом году говорил КБ болельщикам из Уфы, что они "приходят на стадион и вместо Уфы болеют за какой-то Спартак"... а Евсеев вообще - тьма-тьмущая, очередной эксперимент с "автобусами"...

      0
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      Рейтинг: +3611

      alarm 1 час назад

      у циркачей всё веселее и веселее, скоро начнутся новые позоры с новым главным рылом!

      5
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      Рейтинг: +749

      _Marqella_ 1 час назад

      Евсеев лучше Тодеско....

      0
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      Рейтинг: +3850

      Борат 1 час назад

      Неплохой выбор, но лучше шалимова назначить - у него рыла поупитаннее ! Гыгы

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +738

      Sky Spartak 1 час назад

      Полная жопа ))) Не надо не Газизова ни Евсеева....Вообще нафига Цорна убрали...!!! Когда уже будут давать работать...Отвращение уже от этого совета директоров....ещё какие то результаты хотят...да игру...ПОЗОРНИКИ !!!!

      1
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      Рейтинг: +1556

      Boeung777 1 час назад

      Очередная канитель вокруг Спартака. Каждый год одно и тоже. Увольнение Цорна естественно подразумевает последующее увольнение Тедеско.

      1
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      Рейтинг: +22665

      oyabun 1 час назад

      Пошла волна нелепых слухов и сплетен. Где же еще журналистам не попиариться как на Спартаке?

      5
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      Рейтинг: +706

      alll-1 1 час назад

      Евсеева не надо

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