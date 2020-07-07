«РБ-Спорт»: вместе с Газизовым в «Спартак» может прийти Евсеев

Вслед за Шамилем Газизовым в «Спартак» на пост главного тренера может прийти Вадим Евсеев, информирует «РБ-Спорт». Сейчас он работает в «Уфе».
Как пишет «Спорт-Экспресс», именно Газизов является главным кандидатом на должность генерального директора «Спартака». Сегодня, 7 июля, клуб уволил с этой должности Томаса Цорна.
Москвичи планируют подписать с менеджером контракт на три года. Сейчас согласовываются детали назначения с «Лукойлом».
- Газизов уверяет, что не знает о возможном назначении в «Спартак».
- Есть информация, что Газизов в прошлом году отказался приходить в «Спартак».
- «Уфа» идет в таблице шестой, «Спартак» – седьмым.
Источник: «РБ-Спорт»