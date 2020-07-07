Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «РБ-Спорт»: вместе с Газизовым в «Спартак» может прийти Евсеев

«РБ-Спорт»: вместе с Газизовым в «Спартак» может прийти Евсеев

7 июля 2020, 19:11
15

Вслед за Шамилем Газизовым в «Спартак» на пост главного тренера может прийти Вадим Евсеев, информирует «РБ-Спорт». Сейчас он работает в «Уфе».

Как пишет «Спорт-Экспресс», именно Газизов является главным кандидатом на должность генерального директора «Спартака». Сегодня, 7 июля, клуб уволил с этой должности Томаса Цорна.

Москвичи планируют подписать с менеджером контракт на три года. Сейчас согласовываются детали назначения с «Лукойлом».

  • Газизов уверяет, что не знает о возможном назначении в «Спартак».
  • Есть информация, что Газизов в прошлом году отказался приходить в «Спартак».
  • «Уфа» идет в таблице шестой, «Спартак» – седьмым.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Евсеев Вадим Газизов Шамиль
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alll-1
1594138747
Евсеева не надо
Ответить
oyabun
1594138775
Пошла волна нелепых слухов и сплетен. Где же еще журналистам не попиариться как на Спартаке?
Ответить
Boeung777
1594138782
Очередная канитель вокруг Спартака. Каждый год одно и тоже. Увольнение Цорна естественно подразумевает последующее увольнение Тедеско.
Ответить
Sky Spartak
1594139063
Полная жопа ))) Не надо не Газизова ни Евсеева....Вообще нафига Цорна убрали...!!! Когда уже будут давать работать...Отвращение уже от этого совета директоров....ещё какие то результаты хотят...да игру...ПОЗОРНИКИ !!!!
Ответить
_Marqella_
1594139863
Евсеев лучше Тодеско....
Ответить
JTherry
1594140188
откуда ноги растут про Газизова? это он в прошлом году говорил КБ болельщикам из Уфы, что они "приходят на стадион и вместо Уфы болеют за какой-то Спартак"... а Евсеев вообще - тьма-тьмущая, очередной эксперимент с "автобусами"...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1594150224
Газизов - возможно. Но Вадиму ещё рано, кроме нетленки "ХВ!" ещё не показал ничего как тренер, хотя, УВЕРЕН, он намного лучше тедески. Надо понимать, что Спартак это Спартак, нужен тренер высокого уровня. У нас в России сейчас - это Карпин, Бердыев, Сёмин.
Ответить
Hektor 84
1594151293
И даром Евсеева не надо. Будет просто пи.здец. я не представляю такой автобусный спартак и Евсеева кидающегося на футболистов соперника.
Ответить
NewLife
1594155508
Сейчас в редакциях сидят и думают, кого бы еще назвать, чтобы народ купился и обеспечил раскрутку тираже. Ладно уж, продолжайте выдумывать. Только Канделаку не называйте, ок ?
Ответить
zigbert
1594213503
Стравить автобус Евсеев умеет. Но хотелось бы более красивой и результативной игры.
Ответить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
5
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
1
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
4
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
15
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+