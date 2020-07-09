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  • Тедеско: «Не хочу уезжать из России, мне нравятся «Спартак» и ребята. Думаю, вы видите наш прогресс»

Тедеско: «Не хочу уезжать из России, мне нравятся «Спартак» и ребята. Думаю, вы видите наш прогресс»

9 июля 2020, 13:56
22

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заверил, что не желает покидать команду. Его устраивают Москва и футболисты.

– Нет ли у вас желания уехать в более спокойный чемпионат с нормальным судейством и понятной структурой управления футбольным клубом?

– Нет, конечно, нет. Мне нравится эта команда, нравятся ребята, нравится Москва. Думаю, вы видите наш прогресс. Иногда ты делаешь шаг вперед, а потом – два шага назад. Турнирная таблица позволяет нам достойно завершить чемпионат.

  • «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
  • В команду приходит новый генеральный директор.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Локомотив Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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paracetamol
1594292839
Видим, видим ваш прогресс, уже 7-е место, почетное!
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ivany4
1594293601
Прогресс видим, но он идет слишком медленно. У нас терпения на два сезона. Потом извини - давай до свиданья. Удачи в работе.
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klimovich
1594294071
Вообще, должен с ним согласиться. В отличие от того же Кононова, он не является слепым адептом одной идеи, ищет новые рабочие варианты, которые начинают работать. Игра с Локо мне с трибуны понравилась (в сравнении с предыдущими). Оставят на подольше - у него может получиться круто.
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алдан2014
1594298745
Тедеску интересный,прогрессирующий,думающий тренер.До него были больше физруки,чем тренеры.
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lek!
1594300030
Проблема нашего чемпионата , что хотят все сразу и за год . Сколько тренеров поменял Спартак , но прижился Масимо, и того спровадили . Тедеско интересный тренер , просто нужно время .
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erma
1594300805
Великий комбинатор Цорн продал хороших игроков, купил посредственных, а мы все ждем, что Тедеско, как фокусник, будет вытягивать из шляпы хорошие результаты. Его кто-нибудь хоть раз спросил кто ему нужен?
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кошмарик
1594306962
конечно прогресс виден.. он прям в таблице отражен...
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житель СПб
1594308669
Честно? Не очень... Сам же сказал: делаем шаг вперед и затем два шага назад.
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SPACE TRUCKIN
1594389356
скорее - топтание на месте и прыжки в сторону...никакого прогресса не наблюдается со времён Карреры...
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zigbert
1594391083
Большого прогресса пока не заметно. Но будем надеется что все лучшее еще впереди.
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