Тедеско: «Не хочу уезжать из России, мне нравятся «Спартак» и ребята. Думаю, вы видите наш прогресс»

Так то он выжимает из состава почти всё-вон Локо ни чего не дали сделать впереди, другое дело целая группа не соответствует тем задачам, усиления нужны конечно, если ему поставлены цели выйти в ЛЧ.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заверил, что не желает покидать команду. Его устраивают Москва и футболисты.
– Нет ли у вас желания уехать в более спокойный чемпионат с нормальным судейством и понятной структурой управления футбольным клубом?
– Нет, конечно, нет. Мне нравится эта команда, нравятся ребята, нравится Москва. Думаю, вы видите наш прогресс. Иногда ты делаешь шаг вперед, а потом – два шага назад. Турнирная таблица позволяет нам достойно завершить чемпионат.
- «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
- В команду приходит новый генеральный директор.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.