Тедеско: «Не хочу уезжать из России, мне нравятся «Спартак» и ребята. Думаю, вы видите наш прогресс»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заверил, что не желает покидать команду. Его устраивают Москва и футболисты.

– Нет ли у вас желания уехать в более спокойный чемпионат с нормальным судейством и понятной структурой управления футбольным клубом?

– Нет, конечно, нет. Мне нравится эта команда, нравятся ребята, нравится Москва. Думаю, вы видите наш прогресс. Иногда ты делаешь шаг вперед, а потом – два шага назад. Турнирная таблица позволяет нам достойно завершить чемпионат.