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    Тедеско: «Не хочу уезжать из России, мне нравятся «Спартак» и ребята. Думаю, вы видите наш прогресс»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заверил, что не желает покидать команду. Его устраивают Москва и футболисты.

    – Нет ли у вас желания уехать в более спокойный чемпионат с нормальным судейством и понятной структурой управления футбольным клубом?

    – Нет, конечно, нет. Мне нравится эта команда, нравятся ребята, нравится Москва. Думаю, вы видите наш прогресс. Иногда ты делаешь шаг вперед, а потом – два шага назад. Турнирная таблица позволяет нам достойно завершить чемпионат.

    • «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
    • В команду приходит новый генеральный директор.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии17
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      Рейтинг: +4103

      Рубинище 17 минут назад

      Так то он выжимает из состава почти всё-вон Локо ни чего не дали сделать впереди, другое дело целая группа не соответствует тем задачам, усиления нужны конечно, если ему поставлены цели выйти в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +1063

      Puddle 32 минуты назад

      Видим... Чуть-чуть до ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +2503

      erma 39 минут назад

      Великий комбинатор Цорн продал хороших игроков, купил посредственных, а мы все ждем, что Тедеско, как фокусник, будет вытягивать из шляпы хорошие результаты. Его кто-нибудь хоть раз спросил кто ему нужен?

      1
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      Рейтинг: +1261

      lek! 52 минуты назад

      Проблема нашего чемпионата , что хотят все сразу и за год . Сколько тренеров поменял Спартак , но прижился Масимо, и того спровадили . Тедеско интересный тренер , просто нужно время .

      1
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      Рейтинг: +1463

      FRZZ 58 минут назад

      То, что мы видим, это явно не прогресс, скорее всего регресс.

      0
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      Рейтинг: +2702

      алдан2014 1 час назад

      Тедеску интересный,прогрессирующий,думающий тренер.До него были больше физруки,чем тренеры.

      3
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      Рейтинг: +359

      RJM555 1 час назад

      ))) еще бы!!!

      0
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      Рейтинг: +3705

      alarm 2 часа назад

      оставайся. прогресс по завоеванию путёвки в фнл налицо!

      3
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      Рейтинг: +15550

      bset 2 часа назад

      Прогресс - это когда с Локомотивом от страха сушите матч и проводите двойную замену на последней добавленной? Сейчас все болельщики Спартака посмеялись. Они жду команду в топ-3, а тут с одним из принципиальных соперников за ничью держатся.

      -1
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      Рейтинг: +2940

      Томик > bset 1 час назад

      Не надо за всех отвечать, тем более за всех болельщиков Спартака. Вы там своим мнением тихо оперируйте, если что.

      5
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      Рейтинг: +1024

      СвинкаСправедливости > bset 57 минут назад

      Да, потому что ничья лучше поражения.
      Тут всё просто. За болельщиков не говори. За своими следи.

      0
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      Рейтинг: +1655

      Genz 2 часа назад

      Неправильная стратегия цорна привела к позору скоторылых. Вместо приглашения в команду игроков класса Адриано , Зе Луиша.. гомосек пригласил ущербных краля, Тиля . Цорн перепутал цели и задачи Спартака. Тедеско с замусоленными новыми свинорылыми, вместо свиней вип персон, не может наладить игру свинарника. Позор болелам хрякам

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