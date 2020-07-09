Тедеско – об увольнении Цорна из «Спартака»: «Я был удивлен»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

– Насколько на вас лично и на команде в целом сказалось увольнение Томаса Цорна?

– Я был удивлен: узнал обо всем только вчера. Томас – человек, который привел меня сюда, сделал для меня очень многое, очень помог команде в развитии. Он очень умный парень – думаю, его ждет отличное будущее. Но клуб принял такое решение, мы должны его принять.

Не могу ответить, сказалось ли это на команде. Прошел всего один день, все реагируют на ситуацию по-разному, у каждого свой взгляд. Некоторые игроки сильны ментально, некоторые – возможно, не настолько. Но самое важное, что на поле ты об этом не думаешь – поэтому мы взяли очко с лидером.

Новым гендиректором «Спартака» станет Шамиль Газизов .

. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру. Это невероятно»

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