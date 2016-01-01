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    Тедеско – об увольнении Цорна из «Спартака»: «Я был удивлен»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

    – Насколько на вас лично и на команде в целом сказалось увольнение Томаса Цорна?

    – Я был удивлен: узнал обо всем только вчера. Томас – человек, который привел меня сюда, сделал для меня очень многое, очень помог команде в развитии. Он очень умный парень – думаю, его ждет отличное будущее. Но клуб принял такое решение, мы должны его принять.

    Не могу ответить, сказалось ли это на команде. Прошел всего один день, все реагируют на ситуацию по-разному, у каждого свой взгляд. Некоторые игроки сильны ментально, некоторые – возможно, не настолько. Но самое важное, что на поле ты об этом не думаешь – поэтому мы взяли очко с лидером.

    • Новым гендиректором «Спартака» станет Шамиль Газизов.
    • Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

    Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру. Это невероятно»

    Тедеско: «Я люблю «Спартак», хочу здесь работать»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2072

      Cleaner 1 час назад

      "Помог команде в развитии"? СЕДЬМОЕ(пока седьмое) место для Спартака это РАЗВИТИЕ? Тедеско, ты о чем?!

      0
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      Рейтинг: +3960

      Борат 3 часа назад

      Очень стыдно за хряков !
      Гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4121

      порт 3 часа назад

      Толи ещё будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22717

      oyabun 3 часа назад

      Тедеско радуется что взяли 1 очко в игре с Локо. Дожились! А игроки по большей части те же в обеих командах что и в первом круге, когда Спартак уверенно победил "лидера" со счетом 3:0. А по игре и вчера вполне могли победить.

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