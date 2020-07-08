Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ. ЦСКА в Оренбурге одержал третью сухую победу подряд и поднялся в зону Лиги чемпионов

    ЦСКА во второй раз подряд победил всухую и крупно. В Оренбурге команда Виктора Гончаренко забила четыре гола. На текущей неделе стало известно о смерти мамы белорусского тренера.

    ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов. «Оренбург» идет последним и от спасительной 14-й строчки отстает на пять очков.

    Игорь Акинфеев вышел на третье место среди всех футболистов по количеству матчей в чемпионате России. На его счету 454 встречи.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чалов, 32; 0:2 – Влашич, 59; 0:3 – Щенников, 78; 0:4 – Обляков, 90+3.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов (Бидловский, 64), Кулишев, Зотов, Липовой, Черных (Скофлек, 46), Чуканов (Криворучко, 80), Фамейе.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Карпов, 83), Обляков, Марадишвили (Бистрович, 54), Влашич (Тикнизян, 82), Сигурдссон (Кучаев, 54), Чалов (Бийол, 72).

    Предупреждения: Фамейе, 25; Кулишев, 51; Криворучко, 84; Терехов, 90+1 – Дивеев, 47; Набабкин, 57.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2020 19:54
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 8 июля 2020, 21:10

      С победой ЦСКА. Гончаренко - соболезнования.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 8 июля 2020, 20:33

      Мы победили достойно,да и сильно не напрягаясь!!! Теперь болеем за непримиримых и уфимцев!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июля 2020, 20:31

      Ох, и хорошие матчи пошли. Всегда бы так, а не только в конце сезона.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 8 июля 2020, 20:21

      ЦСКА с заслуженной победой! Кони, бомжи с вами!!!!!!!!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 8 июля 2020, 20:18

      Очередная победа выводит Армейцев в зону ЛЧ. Понятное дело, что у Локо и Краснодара игры ещё впереди, но никто не сказал, что эти игры уже в кармане. И Локо и Краснодар могут оступиться и пропустить армейцев вперёд. Локо Без Сёмина- это непредсказуемо, тем более что им играть со Спартаком, а это всегда непредсказуемо, а Быки всегда удивляли в конце чемпионата, особенно если в зону ЛЧ нужно пропустить ЦСКА.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 8 июля 2020, 20:15

      Всех с победой! Игра радует! Алан на синтетике не играет. С Рубином его увидим.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      cevin cigan > prtcs 8 июля 2020, 20:05

      Да точно,с эта синтетика многих под "нож" отправила. Алан пусть лучше к Рубину готовится, "Коней" с сухой победой!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 8 июля 2020, 20:15

      Даешь ЛЧ!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне > Бомбардиръ 8 июля 2020, 20:16

      теперь слово за паровозиками и быками. Ждём.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5652

      afw13 8 июля 2020, 20:10

      ну наконец-то их прорвало... с победой болел ЦСКА!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -78

      Kurt Angel 8 июля 2020, 20:06

      Армейцы предпочтительнее конкурентов в борьбе за второе место.
      Но, после 30 тура узнаем

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Avenger_93 8 июля 2020, 20:01

      Просто избиение младенцев, а вот Дзагу зря не выпустил

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11