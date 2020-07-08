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  • РПЛ. ЦСКА в Оренбурге одержал третью сухую победу подряд и поднялся в зону Лиги чемпионов

РПЛ. ЦСКА в Оренбурге одержал третью сухую победу подряд и поднялся в зону Лиги чемпионов

8 июля 2020, 19:54
20

ЦСКА во второй раз подряд победил всухую и крупно. В Оренбурге команда Виктора Гончаренко забила четыре гола. На текущей неделе стало известно о смерти мамы белорусского тренера.

ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов. «Оренбург» идет последним и от спасительной 14-й строчки отстает на пять очков.

Игорь Акинфеев вышел на третье место среди всех футболистов по количеству матчей в чемпионате России. На его счету 454 встречи.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 32; 0:2 – Влашич, 59; 0:3 – Щенников, 78; 0:4 – Обляков, 90+3.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов (Бидловский, 64), Кулишев, Зотов, Липовой, Черных (Скофлек, 46), Чуканов (Криворучко, 80), Фамейе.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Карпов, 83), Обляков, Марадишвили (Бистрович, 54), Влашич (Тикнизян, 82), Сигурдссон (Кучаев, 54), Чалов (Бийол, 72).

Предупреждения: Фамейе, 25; Кулишев, 51; Криворучко, 84; Терехов, 90+1 – Дивеев, 47; Набабкин, 57.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА
Комментарии (20)
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Skull_Boy
1594227529
Оренбург=ФНЛ и как Корнаухов выбрал лучшим игроком матча Влашича это уже кадр тупизма, если как ни странно лучшим был Обл_яков, 2 место можно отдать Марио и Магнусу, а вот бронзу заслужил Чалов, а вот против Рубина будет тяжело, учитывая что в запасе две ядерные бомбы - Васин и Карпов
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Avenger_93
1594227681
Просто избиение младенцев, а вот Дзагу зря не выпустил
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Kurt Angel
1594227978
Армейцы предпочтительнее конкурентов в борьбе за второе место. Но, после 30 тура узнаем
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Мага 13
1594228241
ну наконец-то их прорвало... с победой болел ЦСКА!
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prtcs
1594228558
Всех с победой! Игра радует! Алан на синтетике не играет. С Рубином его увидим.
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Кузьмич на трибуне
1594228704
Очередная победа выводит Армейцев в зону ЛЧ. Понятное дело, что у Локо и Краснодара игры ещё впереди, но никто не сказал, что эти игры уже в кармане. И Локо и Краснодар могут оступиться и пропустить армейцев вперёд. Локо Без Сёмина- это непредсказуемо, тем более что им играть со Спартаком, а это всегда непредсказуемо, а Быки всегда удивляли в конце чемпионата, особенно если в зону ЛЧ нужно пропустить ЦСКА.
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ilichkadr
1594228890
ЦСКА с заслуженной победой! Кони, бомжи с вами!!!!!!!!!!
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BRO_football
1594229506
Ох, и хорошие матчи пошли. Всегда бы так, а не только в конце сезона.
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RUSARM
1594229611
Мы победили достойно,да и сильно не напрягаясь!!! Теперь болеем за непримиримых и уфимцев!!
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житель СПб
1594231807
С победой ЦСКА. Гончаренко - соболезнования.
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