РПЛ. ЦСКА в Оренбурге одержал третью сухую победу подряд и поднялся в зону Лиги чемпионов

ЦСКА во второй раз подряд победил всухую и крупно. В Оренбурге команда Виктора Гончаренко забила четыре гола. На текущей неделе стало известно о смерти мамы белорусского тренера.

ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов. «Оренбург» идет последним и от спасительной 14-й строчки отстает на пять очков.

Игорь Акинфеев вышел на третье место среди всех футболистов по количеству матчей в чемпионате России. На его счету 454 встречи.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 32; 0:2 – Влашич, 59; 0:3 – Щенников, 78; 0:4 – Обляков, 90+3.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов (Бидловский, 64), Кулишев, Зотов, Липовой, Черных (Скофлек, 46), Чуканов (Криворучко, 80), Фамейе.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Карпов, 83), Обляков, Марадишвили (Бистрович, 54), Влашич (Тикнизян, 82), Сигурдссон (Кучаев, 54), Чалов (Бийол, 72).

Предупреждения: Фамейе, 25; Кулишев, 51; Криворучко, 84; Терехов, 90+1 – Дивеев, 47; Набабкин, 57.

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