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Судьи
Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Помощники:
Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян, AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Лапочкин-ст.
Материалы

Оренбург - ЦСКА

08.07.2020, Среда, 18:00 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 27 тур Оренбург - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
2 тур
20 июля, суббота 19:00 ЦСКА 2:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
13 апреля, суббота 14:00 ЦСКА 2:3 Оренбург
9 тур
28 сентября, пятница 17:30 Оренбург 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 19:30 ЦСКА 2:0 Оренбург
2 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Оренбург 0:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 19:39

    Жорика с голом

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    Рейтинг: +14414

    Skull_Boy 8 июля 2020, 19:39

    Давай уже выпускай Дзагоева

    4
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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 > Skull_Boy 8 июля 2020, 19:51

    Зачем?

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 19:36

    Обляков верен себе : атаку на скорости загубить

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Kurt Angel 8 июля 2020, 20:04

    Но и гол забил.

    -1
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > vladimir-7 8 июля 2020, 20:05

    на 1 гол - 10 ошибок.

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 19:35

    о как

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 19:32

    тааак. Кто же пенальти будет исполнять)))

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 19:24

    Фамейе хороший игрок.
    Как Оренбург находит интересных игрок - потрясающе.
    Селекционеры работают на хорошем уровне

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 19:20

    Еще гол от Феди нужен.
    До 10 голов надо дотащить!

    0
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    Рейтинг: +742

    Makaweli 8 июля 2020, 19:19

    ЦСКА (Москва) - Samir Ujkani, это ещё кто?

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > Makaweli 8 июля 2020, 19:22

    Самый загадочный игрок, который во всех командах на бомбардире значится в резерве)))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Makaweli 8 июля 2020, 20:06

    Не в ЦСКА, а в Оренбурге.

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 18:41

    когда уже Шкурин поправится то?
    Дзагу на поле !

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    Рейтинг: +2231

    river31 8 июля 2020, 18:35

    Молодец Федя!!!! Для самооценки важный гол.

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