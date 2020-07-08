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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - ЦСКА
Оренбург - ЦСКА: обзор матча 08 июля 2020
Оренбург
08.07.2020, среда, 18:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 4
Завершен
ЦСКА
32'
Ф. Чалов
59'
Н. Влашич
78'
Г. Щенников
90+4'
И. Обляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - ЦСКА
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
И. Обляков
Пас отдал
Н. Тикнизян
Желтая карточка
С. Терехов
90'
+1
Желтая карточка
Д. Криворучко
84'
83'
Замена
В. Карпов
️️️️
К. Набабкин
82'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Н. Влашич
Замена
Д. Криворучко
️️️️
А. Чуканов
80'
78'
ГОЛ! 0:3!
Г. Щенников
Пас отдал
К. Бистрович
72'
Замена
Я. Бийол
️️️️
Ф. Чалов
Замена
Д. Бидловский
️️️️
В. Шахов
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
Н. Влашич
Пас отдал
Ф. Чалов
57'
Желтая карточка
К. Набабкин
54'
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Марадишвили
54'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Сигурдссон
Желтая карточка
А. Кулишев
51'
47'
Желтая карточка
И. Дивеев
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
Ф. Черных
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
Н. Влашич
Желтая карточка
Д. Фамейе
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
51
Данил Хорошков
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
3-2-3-2
1
Климович
31
Зотов
3
Сиваков
29
Шахов
32
Терехов
12
Малых
9
Липовой
7
Чуканов
32
Кулишев
11
Черных
7
Фамейе
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
78
Дивеев
14
Набабкин
42
Щенников
22
Марадишвили
10
Обляков
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
11
Черных
27
Скофлек
27
Скофлек
11
Черных
29
Шахов
9
Бидловский
9
Бидловский
29
Шахов
7
Чуканов
18
Криворучко
18
Криворучко
7
Чуканов
10
Влашич
21
Тикнизян
21
Тикнизян
10
Влашич
10
Сигурдссон
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Сигурдссон
14
Набабкин
62
Карпов
62
Карпов
14
Набабкин
63
Чалов
15
Бийол
15
Бийол
63
Чалов
22
Марадишвили
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Марадишвили
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
51
Данил Хорошков
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
51
Данил Хорошков
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Андрей Веретёшкин
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян
AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Лапочкин-ст.
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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