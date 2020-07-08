Обляков, Влашич и Чалов – в старте у ЦСКА на матч с «Оренбургом», у хозяев только пять запасных

РПЛ назвала составы на игру 27-го тура «Оренбург» – ЦСКА. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Кулишев, Зотов, Липовой, Черных, Чуканов, Фамейе.

Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошко, Бидловский, Шкофлек.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Дзагоев, Кучаев, Тигнизян, Бистрович, Бийол.