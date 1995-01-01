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    Обляков, Влашич и Чалов – в старте у ЦСКА на матч с «Оренбургом», у хозяев только пять запасных

    РПЛ назвала составы на игру 27-го тура «Оренбург» – ЦСКА. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Кулишев, Зотов, Липовой, Черных, Чуканов, Фамейе.

    Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошко, Бидловский, Шкофлек.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Дзагоев, Кучаев, Тигнизян, Бистрович, Бийол.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8468

      Skull_Boy 8 минут назад

      Не сильно удивлюсь, если сегодня Кони сольют, а скорее кто-то сделает чтобы был слив

      0
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      Рейтинг: +6256

      paracetamol 20 минут назад

      Вперед, Оренбург!

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