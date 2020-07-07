Семин: «Конкретных предложений не поступало. Интересное приглашение готов рассмотреть»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ» заявил, что ему не поступало предложений о тренерской работе.

«Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало. Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть. Да, было предложение остаться в «Локомотиве» на какой-то почетной должности. Но мне кажется, лишь для того, чтобы избавиться от меня, а не для того, чтобы я работал. Свадебным генералом быть не хочу. В родной клуб всегда готов вернуться, но только не к тем людям, которые руководят им сейчас», — сказал Семин.