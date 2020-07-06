Аллегри: «Мне все равно, в какой стране тренировать»

А чтож ты тогда такой крутой коуч засал ехать в Англию, когда тебе МЮ под 20 лямов ЗП предлагали, правильно у тебя не было такого мешка с бабками на трансферы какой был у тебя в Ювентусе, а в Барсе ты и подавно не нужен, тебя только один Альба взглядом обоссыт, а Месси и подавно в один ряд с плинтусом поставит
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем. В частности, 52-летний специалист выразил готовность поработать в Испании.
«Мне все равно, в какой стране тренировать. Ищу клуб, с которым мы будем действовать вместе и у которого есть амбиции побеждать. Чемпионат Испании? А кто откажется от такого варианта? Думаю, никто», – сказал Аллегри.
- Тренер покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона.
- В услугах итальянца ранее были заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».