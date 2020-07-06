Аллегри: «Мне все равно, в какой стране тренировать»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем. В частности, 52-летний специалист выразил готовность поработать в Испании.

«Мне все равно, в какой стране тренировать. Ищу клуб, с которым мы будем действовать вместе и у которого есть амбиции побеждать. Чемпионат Испании? А кто откажется от такого варианта? Думаю, никто», – сказал Аллегри.