Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Аллегри: «Мне все равно, в какой стране тренировать»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем. В частности, 52-летний специалист выразил готовность поработать в Испании.

    «Мне все равно, в какой стране тренировать. Ищу клуб, с которым мы будем действовать вместе и у которого есть амбиции побеждать. Чемпионат Испании? А кто откажется от такого варианта? Думаю, никто», – сказал Аллегри.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8458

      Skull_Boy 24 минуты назад

      А чтож ты тогда такой крутой коуч засал ехать в Англию, когда тебе МЮ под 20 лямов ЗП предлагали, правильно у тебя не было такого мешка с бабками на трансферы какой был у тебя в Ювентусе, а в Барсе ты и подавно не нужен, тебя только один Альба взглядом обоссыт, а Месси и подавно в один ряд с плинтусом поставит

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77634
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru