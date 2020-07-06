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  • Sport24: «Спартак» не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия

Sport24: «Спартак» не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия

6 июля 2020, 14:13
12

Владелец «Спартака» Леонид Федун не будет увольнять генерального директора клуба Томаса Цорна, несмотря на неудовлетворительные результаты в этом сезоне.

Федун может изменить полномочия Цорна. Вероятнее всего, в «Спартак» придет человек, который будет отвечать за новую бизнеса-модель клуба. С большой долей вероятности им будет Александр Жирков.

  • Ранее стало известно, что «Спартак» не намерен увольнять главного тренера Доменико Тедеско.
  • Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Цорн Томас
Комментарии (12)
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JTherry
1594035203
по уровню образования и компетенции Цорн не тянет на роль гендиректора, максимум его возможностей - менеджер с ограниченными полномочиями и минимальной зарплатой, Баду и Романьоли ему в придачу...
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ilichkadr
1594035473
Неужели Цорн станет свадебным генералом?
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Иван Петров 1986
1594041035
А жаль, что не уволят.
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моэм
1594041671
Не уволят , потому что Цорн - родственник Федуна...бред?...тогда почему он его так мало ругает?...а Карпина за такие же "косяки" и вовсе уволил...
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paracetamol
1594042413
«Спартак» не рассматривает увольнение Цорна, потому что недостаточно еще наворовал, по мнению руководства. Главное же - делится, пилит, старается!
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derrik2000
1594043701
Почти месяц в отпуске не видел ни ТВ, ни инета. Как хорошо-то было!!! Приехал, посмотрел результаты... ((( На мой скромный взгляд Цорн и Тедеско - полные фуфлыжники раз ТАКИЕ позорные результаты и, как я понял, полное отсутствие внятной игры. Если Цорна увольнять не планируют, как и этого италонемца, то НА ЧТО тогда рассчитывать? Я уже не пишу о Европе - НА ЧТО рассчитывать в России?
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Йост
1594044227
Так выпьем за новую модель в клубе.
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morgnul59
1594051521
Цорна повесить или депортировать
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oyabun
1594055530
Наш главный в Спартаке похоже тайный мазохист - терпел за пределами разумного Кононова, когда все уже пальцем у виска крутили, теперь решил терпеть зачем то Цорна. Просто Терпила какой то..
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