Sport24: «Спартак» не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия

Владелец «Спартака» Леонид Федун не будет увольнять генерального директора клуба Томаса Цорна, несмотря на неудовлетворительные результаты в этом сезоне.

Федун может изменить полномочия Цорна. Вероятнее всего, в «Спартак» придет человек, который будет отвечать за новую бизнеса-модель клуба. С большой долей вероятности им будет Александр Жирков.