Наверно первую букву в его фамилии повернут на 180 градусов.
Владелец «Спартака» Леонид Федун не будет увольнять генерального директора клуба Томаса Цорна, несмотря на неудовлетворительные результаты в этом сезоне.
Федун может изменить полномочия Цорна. Вероятнее всего, в «Спартак» придет человек, который будет отвечать за новую бизнеса-модель клуба. С большой долей вероятности им будет Александр Жирков.
- Ранее стало известно, что «Спартак» не намерен увольнять главного тренера Доменико Тедеско.
- Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.