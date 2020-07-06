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    Sport24: «Спартак» не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не будет увольнять генерального директора клуба Томаса Цорна, несмотря на неудовлетворительные результаты в этом сезоне.

    Федун может изменить полномочия Цорна. Вероятнее всего, в «Спартак» придет человек, который будет отвечать за новую бизнеса-модель клуба. С большой долей вероятности им будет Александр Жирков.

    • Ранее стало известно, что «Спартак» не намерен увольнять главного тренера Доменико Тедеско.
    • Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1498

      Бомбардиръ 17 минут назад

      Наверно первую букву в его фамилии повернут на 180 градусов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      536548945156 38 минут назад

      Прогнозы футбольных матчей portal-bets.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7413

      ilichkadr 1 час назад

      Неужели Цорн станет свадебным генералом?

      0
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      Рейтинг: +5216

      JTherry 1 час назад

      по уровню образования и компетенции Цорн не тянет на роль гендиректора, максимум его возможностей - менеджер с ограниченными полномочиями и минимальной зарплатой, Баду и Романьоли ему в придачу...

      1
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      Рейтинг: +3709

      Борат 1 час назад

      федуну понравилось выигрывать кубок матч-премьер !
      гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1962

      giluxa1963 > Борат 36 минут назад

      больше то нечего не светит

      0
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