Алексей Миранчук – лидер сезона РПЛ по попаданиям в штангу и перекладину

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в текущем сезоне РПЛ пять раз попадал в штангу/перекладину. Он лидирует по показателю. Два раза он ударил в штангу, три – в перекладину.

Например, Миранчук дважды попадал в каркас ворот в матче против «Ростова» (1:3). Последний такой удар игрока случился в игре 26-го тура против «Сочи» (0:0), когда полузащитник на 99-й минуте не реализовал пенальти.