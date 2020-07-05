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  • Алексей Миранчук – лидер сезона РПЛ по попаданиям в штангу и перекладину

Алексей Миранчук – лидер сезона РПЛ по попаданиям в штангу и перекладину

5 июля 2020, 10:13
6

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в текущем сезоне РПЛ пять раз попадал в штангу/перекладину. Он лидирует по показателю. Два раза он ударил в штангу, три – в перекладину.

Например, Миранчук дважды попадал в каркас ворот в матче против «Ростова» (1:3). Последний такой удар игрока случился в игре 26-го тура против «Сочи» (0:0), когда полузащитник на 99-й минуте не реализовал пенальти.

  • «Локомотив» в таблице идет вторым.
  • При Марко Николиче москвичи не проигрывают.
  • После возобновления чемпионата России (после карантина) у «Локомотива» забивает только Миранчук.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (6)
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Axe111
1593933466
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
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evgevg13
1593933487
Так ему в цирк, а не в футбол прямая дорога
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evgevg13
1593933595
Цитата Миранчука по окончании сезона: 30 раз попал в штангу, 40 раз в перекладину- не понимаю: чего не хватило для чемпионства?
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житель СПб
1593938007
Может, что-то с воротами не так? Или на тренировочной базе Локомотива они увеличены?
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