Алексей Миранчук – лидер сезона РПЛ по попаданиям в штангу и перекладину

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в текущем сезоне РПЛ пять раз попадал в штангу/перекладину. Он лидирует по показателю. Два раза он ударил в штангу, три – в перекладину.
Например, Миранчук дважды попадал в каркас ворот в матче против «Ростова» (1:3). Последний такой удар игрока случился в игре 26-го тура против «Сочи» (0:0), когда полузащитник на 99-й минуте не реализовал пенальти.
- «Локомотив» в таблице идет вторым.
- При Марко Николиче москвичи не проигрывают.
- После возобновления чемпионата России (после карантина) у «Локомотива» забивает только Миранчук.
Источник: «Чемпионат»