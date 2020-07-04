Обамеянг готов остаться в «Арсенале», если ему повысят зарплату

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг ведет переговоры с «Арсеналом» об условиях нового контракта.

По информации ESPN, 31-летний габонец готов заключить с клубом трехлетнее соглашение, если вырастет его зарплата.

Сейчас футболист зарабатывает чуть меньше 200 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. Форвард хочет, чтобы его оклад увеличился до 250 тысяч в неделю.