Обамеянг готов остаться в «Арсенале», если ему повысят зарплату

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг ведет переговоры с «Арсеналом» об условиях нового контракта.
По информации ESPN, 31-летний габонец готов заключить с клубом трехлетнее соглашение, если вырастет его зарплата.
Сейчас футболист зарабатывает чуть меньше 200 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. Форвард хочет, чтобы его оклад увеличился до 250 тысяч в неделю.
- Действующий договор между сторонами истекает следующим летом.
- В текущем сезоне Обамеянг забил 22 гола в 36 матчах в составе «Арсенала».
Источник: ESPN