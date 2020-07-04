Погба и Бруну Фернандеш травмировались на тренировке, столкнувшись друг с другом

На тренировке «Манчестер Юнайтед» произошло игровое столкновение полузащитников Поля Погба и Бруну Фернандеша.

По информации Mirror, инцидент привел к травмам обоих футболистов. Степень серьезности повреждений пока неизвестна.

Участие француза и португальца в сегодняшнем матче с «Борнмутом» находится под вопросом. Начало игры на «Олд Траффорд» – в 17:00 по московскому времени.