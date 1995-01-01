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    Погба и Бруну Фернандеш травмировались на тренировке, столкнувшись друг с другом

    На тренировке «Манчестер Юнайтед» произошло игровое столкновение полузащитников Поля Погба и Бруну Фернандеша.

    По информации Mirror, инцидент привел к травмам обоих футболистов. Степень серьезности повреждений пока неизвестна.

    Участие француза и португальца в сегодняшнем матче с «Борнмутом» находится под вопросом. Начало игры на «Олд Траффорд» – в 17:00 по московскому времени.

    • Погба в текущем сезоне провел за «МЮ» 12 игр и сделал четыре ассиста.
    • В активе Фернандеша после январского перехода в английский клуб шесть голов и четыре результативные передачи в 13 матчах.

    Источник: Mirror

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