Погба и Бруну Фернандеш травмировались на тренировке, столкнувшись друг с другом

На тренировке «Манчестер Юнайтед» произошло игровое столкновение полузащитников Поля Погба и Бруну Фернандеша.
По информации Mirror, инцидент привел к травмам обоих футболистов. Степень серьезности повреждений пока неизвестна.
Участие француза и португальца в сегодняшнем матче с «Борнмутом» находится под вопросом. Начало игры на «Олд Траффорд» – в 17:00 по московскому времени.
- Погба в текущем сезоне провел за «МЮ» 12 игр и сделал четыре ассиста.
- В активе Фернандеша после январского перехода в английский клуб шесть голов и четыре результативные передачи в 13 матчах.
Источник: Mirror