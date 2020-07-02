Le10Sport: «Барселона» предложила «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу» обменять Гризманна на одного из их игроков

«Барселона» готова расстаться по окончании сезона с нападающим Антуаном Гризманном.

Как сообщает Le10Sport со ссылкой на журналиста RAI Sport Паоло Паганини, каталонский клуб предложил услуги 29-летнего футболиста «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу».

«Барса» хотела бы обменять француза на Неймара, Лаутаро Мартинеса, Дугласа Косту или Адриана Рабьо.