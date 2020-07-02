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  • Le10Sport: «Барселона» предложила «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу» обменять Гризманна на одного из их игроков

Le10Sport: «Барселона» предложила «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу» обменять Гризманна на одного из их игроков

2 июля 2020, 20:58
12

«Барселона» готова расстаться по окончании сезона с нападающим Антуаном Гризманном.

Как сообщает Le10Sport со ссылкой на журналиста RAI Sport Паоло Паганини, каталонский клуб предложил услуги 29-летнего футболиста «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу».

«Барса» хотела бы обменять француза на Неймара, Лаутаро Мартинеса, Дугласа Косту или Адриана Рабьо.

  • Гризманн перебрался на «Камп Ноу» прошлым летом за 120 миллионов евро.
  • В активе форварда в текущем сезоне 14 голов и четыре ассиста в 43 матчах.

Источник: Le10Sport
Испания. Примера Барселона ПСЖ Интер Ювентус Коста Дуглас Гризманн Антуан Неймар Рабьо Адриан Мартинес Лаутаро
Комментарии (12)
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AHTUNGBOL
1593714042
На Дзюбу не хотят махнуться..???
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Cules2013
1593717330
Рабьо и Коста нам не нужны - это прима-балерины по поведению, а по игре просто не тянут. Как бы мы, и я в том числе, не критиковал Гризманна, но Рабьо стоит раза в 3 дешевле))) Лаутаро и Нея на него не захотят менять. Только с доплатой. Особенно Интер.
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Tsigan
1593717522
Бомбардир регулярно делает одну и ту же ошибку когда пишет о Гризмане, ему не 29 лет.
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Йост
1593723355
С Ювентусом на Роналду.
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Saracen Jr
1593725036
рабио. сразу. без вариантов. будем играть по схеме "вратарь и 10 полузащитников"
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ItalianFootball
1593762532
Косту? - да забирайте!
Ответить
Dizayner
1593773001
Рабьо - супер, забирайте))
Ответить
кто там
1593786756
ахаха кого не дай бабселоне всех испортит) одна кулеска до конца будет за этих днорей топить.
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zigbert
1593807524
Из этой четверки наиболее подходит Неймар, не смотря на его скандальное прошлое.
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