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    Le10Sport: «Барселона» предложила «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу» обменять Гризманна на одного из их игроков

    «Барселона» готова расстаться по окончании сезона с нападающим Антуаном Гризманном.

    Как сообщает Le10Sport со ссылкой на журналиста RAI Sport Паоло Паганини, каталонский клуб предложил услуги 29-летнего футболиста «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу».

    «Барса» хотела бы обменять француза на Неймара, Лаутаро Мартинеса, Дугласа Косту или Адриана Рабьо.

    • Гризманн перебрался на «Камп Ноу» прошлым летом за 120 миллионов евро.
    • В активе форварда в текущем сезоне 14 голов и четыре ассиста в 43 матчах.

    Источник: Le10Sport

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1164

      AHTUNGBOL 51 минуту назад

      На Дзюбу не хотят махнуться..???

      1
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      Рейтинг: +3261

      dinar7777dinar > AHTUNGBOL 49 минут назад

      на джубу денег не хватит только хазпром тянет его зп !

      0
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