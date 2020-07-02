Гендиректор «Зенита»– о штрафе Азмуну: «Он выплатил очень серьезную сумму»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о санкциях в отношении форварда Сердара Азмуна, нарушившего карантинные нормы во время пандемии коронавируса.

«Спортивных санкций не последовало — Азмун вышел в основном составе и играл. Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем», – прокомментировал Медведев.

В первый раз Азмун фотографировался с игроком «Крыльев Советов» Сафой Хади, во второй – отдыхал в ресторане.