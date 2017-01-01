Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Гендиректор «Зенита»– о штрафе Азмуну: «Он выплатил очень серьезную сумму»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о санкциях в отношении форварда Сердара Азмуна, нарушившего карантинные нормы во время пандемии коронавируса.

    «Спортивных санкций не последовало — Азмун вышел в основном составе и играл. Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем», – прокомментировал Медведев.

    В первый раз Азмун фотографировался с игроком «Крыльев Советов» Сафой Хади, во второй – отдыхал в ресторане.

    • Иранец летом может покинуть клуб.
    • «Зенит» с 11-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77544
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru