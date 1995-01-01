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    РПЛ. «Сочи» на 92-й минуте ушел от поражения в матче с «Динамо»; «Спартак» поднялся на шестое место

    «Сочи» ушел от поражения в матче с «Динамо» благодаря бывшему игроку москвичей Александру Кокорину.

    Засчет ничьей в этой встрече «Спартак» поднялся на шестое место в таблице.

    Сочинцы продлили серию без поражений до шести матчей. В первом круге «Сочи» смог победить «Динамо» в гостях.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Сочи – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Комличенко, 57 (с пенальти); 1:1 – Кокорин, 90+2 (с пенальти).

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев (Нобоа, 76), Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов (Карапетян, 85), Мостовой, А. Заболотный (Полоз, 65), Кокорин.

    «Динамо»: Шунин, Морозов, Скопинцев, Шунич, Ордец, Юсупов (Хильмарк, 46), Жоаозиньо, Рауш (Комличенко, 46), Нойштедтер, Панченко (Филипп, 46 (Рыков, 75)), Игбун (Плиев, 65).

    Предупреждения: Цаллагов, 36; Мевля, 56; Миладинович, 56; Мостовой, 62 – Шунич, 5; Ордец, 45+1; Комличенко, 80; Морозов, 90+2.

    Удаления: нет – Шунич, 73 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Kurt Angel 42 минуты назад

      Морозов заколебал косяпорить.
      Ожидал слабой игры от Плиева в защите. Но нет. Гриша за старое.
      Егбун на поле - это трындец на костылях
      Почему Рауша заменил тренер то?
      Новиков чет мудрить начал

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