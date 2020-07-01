РПЛ. «Сочи» на 92-й минуте ушел от поражения в матче с «Динамо»; «Спартак» поднялся на шестое место

«Сочи» ушел от поражения в матче с «Динамо» благодаря бывшему игроку москвичей Александру Кокорину.

Засчет ничьей в этой встрече «Спартак» поднялся на шестое место в таблице.

Сочинцы продлили серию без поражений до шести матчей. В первом круге «Сочи» смог победить «Динамо» в гостях.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Сочи – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Комличенко, 57 (с пенальти); 1:1 – Кокорин, 90+2 (с пенальти).

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев (Нобоа, 76), Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов (Карапетян, 85), Мостовой, А. Заболотный (Полоз, 65), Кокорин.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Скопинцев, Шунич, Ордец, Юсупов (Хильмарк, 46), Жоаозиньо, Рауш (Комличенко, 46), Нойштедтер, Панченко (Филипп, 46 (Рыков, 75)), Игбун (Плиев, 65).

Предупреждения: Цаллагов, 36; Мевля, 56; Миладинович, 56; Мостовой, 62 – Шунич, 5; Ордец, 45+1; Комличенко, 80; Морозов, 90+2.

Удаления: нет – Шунич, 73 (вторая ж.к.).

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