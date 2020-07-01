Журналист Короткин: «Зенит» все пристальнее следит за Глушенковым. Также его мониторит команда из топ-пяти европейских лиг»

«Зенит» изучает полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова. Воспитанник «Чертаново» принадлежит «Спартаку».

«20-летний футболист отлично провел первые три матча после рестарта сезона за «Крылья». Что против «Ахмата», что против «Зенита», что, особенно, против «Локомотива» Макс рвал и метал. Причем делал это, несмотря на смены позиции прямо по ходу встреч – играл и с края, и центрфорварда.

Понятно, что не только эти перфомансы привлекли внимание селекционеров «Зенита» – Глушенков на виду достаточно давно. Но такие выступления добавляют вистов. И СБГ следят за ним все пристальнее.

Да-да – уже слышим голоса: «Караул, грабят! А как же контракт со «Спартаком» до лета 2023 года?!». Он есть, никто не спорит, только вот по нему Макс получает 300 тысяч рублей в месяц (не густо), а выкупная стоит в районе 5 миллионов евро (для «Зенита» не самая критичная сумма). Есть повод задуматься…

Кроме того, Глушенкова мониторят скауты одной команды из топ-пяти европейских лиг», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.