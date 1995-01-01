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    Журналист Короткин: «Зенит» все пристальнее следит за Глушенковым. Также его мониторит команда из топ-пяти европейских лиг»

    «Зенит» изучает полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова. Воспитанник «Чертаново» принадлежит «Спартаку».

    «20-летний футболист отлично провел первые три матча после рестарта сезона за «Крылья». Что против «Ахмата», что против «Зенита», что, особенно, против «Локомотива» Макс рвал и метал. Причем делал это, несмотря на смены позиции прямо по ходу встреч – играл и с края, и центрфорварда.

    Понятно, что не только эти перфомансы привлекли внимание селекционеров «Зенита» – Глушенков на виду достаточно давно. Но такие выступления добавляют вистов. И СБГ следят за ним все пристальнее.

    Да-да – уже слышим голоса: «Караул, грабят! А как же контракт со «Спартаком» до лета 2023 года?!». Он есть, никто не спорит, только вот по нему Макс получает 300 тысяч рублей в месяц (не густо), а выкупная стоит в районе 5 миллионов евро (для «Зенита» не самая критичная сумма). Есть повод задуматься…

    Кроме того, Глушенкова мониторят скауты одной команды из топ-пяти европейских лиг», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Глушенков по окончании сезона должен вернуться в «Спартак».
    • «Крылья Советов» идут в таблице предпоследними.
    • «Зенит» – самая богатая команда РПЛ.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6054

      paracetamol 7 минут назад

      Глушенков - калиф на час. Вряд-ли он нужен Зене!

      0
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      Рейтинг: -640

      Аденн 37 минут назад

      бЗенит самый богатый гавнопроект. бу-га-га Стыд и срам бомжихе.

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