Журналист Короткин: «Зенит» все пристальнее следит за Глушенковым. Также его мониторит команда из топ-пяти европейских лиг»

«Зенит» изучает полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова. Воспитанник «Чертаново» принадлежит «Спартаку».
«20-летний футболист отлично провел первые три матча после рестарта сезона за «Крылья». Что против «Ахмата», что против «Зенита», что, особенно, против «Локомотива» Макс рвал и метал. Причем делал это, несмотря на смены позиции прямо по ходу встреч – играл и с края, и центрфорварда.
Понятно, что не только эти перфомансы привлекли внимание селекционеров «Зенита» – Глушенков на виду достаточно давно. Но такие выступления добавляют вистов. И СБГ следят за ним все пристальнее.
Да-да – уже слышим голоса: «Караул, грабят! А как же контракт со «Спартаком» до лета 2023 года?!». Он есть, никто не спорит, только вот по нему Макс получает 300 тысяч рублей в месяц (не густо), а выкупная стоит в районе 5 миллионов евро (для «Зенита» не самая критичная сумма). Есть повод задуматься…
Кроме того, Глушенкова мониторят скауты одной команды из топ-пяти европейских лиг», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Глушенков по окончании сезона должен вернуться в «Спартак».
- «Крылья Советов» идут в таблице предпоследними.
- «Зенит» – самая богатая команда РПЛ.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.