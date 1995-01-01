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    Кварацхелия и Игнатьев – в старте «Рубина» на матч с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч 25-го тура чемпионата России. Игра начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов.

    Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Круговой, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Агаларов, Бизяк, Гиоргобиани.

    «Рубин»: Дюпин, Зуев, Сантос, Уремович, Самошников, Коновалов Иг., Абильдгор, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Игнатьев.

    Запасные: Коновалов Ив., Бегич, Гранат, Плиев, Могилевец, Бакаев, Йевтич, Поярков, Тарасов, Марков, Степанов.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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