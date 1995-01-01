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    Селюк: «Фанатами «Локомотива» можно гордиться. Они заставят руководство считаться с собой. Футбол – не для распила денег»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил уважение фанатам «Локомотива». Они на матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) вновь выразили протест в адрес руководства.

    «21-я минута. Болельщики «Локомотива» покидают стадион. Ими можно гордиться. Рано или поздно они заставят руководство клуба считаться с собой. Футбол для болельщиков, а не для распила денег», – написал Селюк.

    • «Локомотив» ушел от поражения на 95-й минуте.
    • Москвичи в таблице идут вторыми.
    • «Локомотив» при Марко Николиче ни разу не проиграл.

    Источник: твиттер Дмитрия Селюка

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