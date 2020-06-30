Селюк: «Фанатами «Локомотива» можно гордиться. Они заставят руководство считаться с собой. Футбол – не для распила денег»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил уважение фанатам «Локомотива». Они на матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) вновь выразили протест в адрес руководства.
«21-я минута. Болельщики «Локомотива» покидают стадион. Ими можно гордиться. Рано или поздно они заставят руководство клуба считаться с собой. Футбол для болельщиков, а не для распила денег», – написал Селюк.
- «Локомотив» ушел от поражения на 95-й минуте.
- Москвичи в таблице идут вторыми.
- «Локомотив» при Марко Николиче ни разу не проиграл.
Источник: твиттер Дмитрия Селюка