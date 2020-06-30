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  • Селюк: «Фанатами «Локомотива» можно гордиться. Они заставят руководство считаться с собой. Футбол – не для распила денег»

Селюк: «Фанатами «Локомотива» можно гордиться. Они заставят руководство считаться с собой. Футбол – не для распила денег»

30 июня 2020, 20:17
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил уважение фанатам «Локомотива». Они на матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) вновь выразили протест в адрес руководства.

«21-я минута. Болельщики «Локомотива» покидают стадион. Ими можно гордиться. Рано или поздно они заставят руководство клуба считаться с собой. Футбол для болельщиков, а не для распила денег», – написал Селюк.

  • «Локомотив» ушел от поражения на 95-й минуте.
  • Москвичи в таблице идут вторыми.
  • «Локомотив» при Марко Николиче ни разу не проиграл.

Источник: твиттер Дмитрия Селюка
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1593546233
Уникальный случай: Селюк говорит что-то хвалебное! Это не 1 апреля?
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PAREVG.
1593551824
Смешно, агент- работорговец, отрицательно говорит о распиле денег!!!! Вообще-то это его профессия, получать % от купли - продажи и ЗП игроков...
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Hektor 84
1593553706
Ох епт чучело с тобой не поделились? Ты агент или клоун? Смешишь нас своими высерами.
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Валерий2705
1593563631
Селюк? Распил? Я думал это слова синонимы.
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житель СПб
1593581123
Если бы было возможно - я бы "лайкнул" это высказывание Селюка.
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