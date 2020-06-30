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  • Губерниев: «Химки» не будут играть в РПЛ. Юран слукавил, сказав, что пришел вместе со спонсорами»

Губерниев: «Химки» не будут играть в РПЛ. Юран слукавил, сказав, что пришел вместе со спонсорами»

30 июня 2020, 17:45
4

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Химки» откажутся выступать в премьер-лиге из-за нехватки бюджета.

«Химки» не будут играть в РПЛ, потому что нет денег. Я поддерживаю позицию губернатора и министерства спорта региона: будут спонсоры — «Химки» будут в Премьер-лиге. Бюджетные деньги слишком жирно тратить на РПЛ. Пока тренеры будут ходить к главе региона и подписывать игроков на десятки и сотни миллионов, я категорически против, как житель Сходни, которая является частью Химок. Эти деньги есть, куда потратить в Московской области. Сережа Юран, сказав, что пришел вместе со спонсорами, несколько слукавил. Хочется спросить: «Где ты, Сергей? Ау!» – сказал Губерниев.

  • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона финишировали на втором месте в ФНЛ и получили путевку в высший дивизион.
  • Из-за проблем с финансированием клуб может отказаться от участия в РПЛ.
  • По информации «Чемпионата», бизнесмен Сергей Ломакин решил не покупать «Химки».

Егоров: «Химки» решили играть в РПЛ. В ФНЛ вылетят две команды»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (4)
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alp
1593530158
какой мерзкий мужик этот губерниев....
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Hektor 84
1593531977
Горлопан опять в футбол лезет со своим высером
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paracetamol
1593536801
Одним аутсайдером меньше.
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fhnv
1593601470
хватает уже с москвы клубов в РПЛ пусть в пердиве сидят
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