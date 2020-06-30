Губерниев: «Химки» не будут играть в РПЛ. Юран слукавил, сказав, что пришел вместе со спонсорами»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Химки» откажутся выступать в премьер-лиге из-за нехватки бюджета.

«Химки» не будут играть в РПЛ, потому что нет денег. Я поддерживаю позицию губернатора и министерства спорта региона: будут спонсоры — «Химки» будут в Премьер-лиге. Бюджетные деньги слишком жирно тратить на РПЛ. Пока тренеры будут ходить к главе региона и подписывать игроков на десятки и сотни миллионов, я категорически против, как житель Сходни, которая является частью Химок. Эти деньги есть, куда потратить в Московской области. Сережа Юран, сказав, что пришел вместе со спонсорами, несколько слукавил. Хочется спросить: «Где ты, Сергей? Ау!» – сказал Губерниев.

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона финишировали на втором месте в ФНЛ и получили путевку в высший дивизион.

Из-за проблем с финансированием клуб может отказаться от участия в РПЛ.

По информации «Чемпионата», бизнесмен Сергей Ломакин решил не покупать «Химки».

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