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    Губерниев: «Химки» не будут играть в РПЛ. Юран слукавил, сказав, что пришел вместе со спонсорами»

    Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Химки» откажутся выступать в премьер-лиге из-за нехватки бюджета.

    «Химки» не будут играть в РПЛ, потому что нет денег. Я поддерживаю позицию губернатора и министерства спорта региона: будут спонсоры — «Химки» будут в Премьер-лиге. Бюджетные деньги слишком жирно тратить на РПЛ. Пока тренеры будут ходить к главе региона и подписывать игроков на десятки и сотни миллионов, я категорически против, как житель Сходни, которая является частью Химок. Эти деньги есть, куда потратить в Московской области. Сережа Юран, сказав, что пришел вместе со спонсорами, несколько слукавил. Хочется спросить: «Где ты, Сергей? Ау!» – сказал Губерниев.

    • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона финишировали на втором месте в ФНЛ и получили путевку в высший дивизион.
    • Из-за проблем с финансированием клуб может отказаться от участия в РПЛ.
    • По информации «Чемпионата», бизнесмен Сергей Ломакин решил не покупать «Химки».

    Егоров: «Химки» решили играть в РПЛ. В ФНЛ вылетят две команды»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1624

      Genz 15 минут назад

      Это статья клевета и Губерниеву грозит тюремный срок. Но поскольку Дима пида..ас и даёт всем продюсерам на ТВ в своё большое раздолбанное очко,ему могут дать условный срок

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      Рейтинг: +3672

      Hektor 84 46 минут назад

      Горлопан опять в футбол лезет со своим высером

      0
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      Рейтинг: +4815

      alp 1 час назад

      какой мерзкий мужик этот губерниев....

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