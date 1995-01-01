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    Егоров: «Химки» решили играть в РПЛ. В ФНЛ вылетят две команды»

    Журналист Сергей Егоров сообщил, что «Химки» решили выступать в российской Премьер-лиге в сезоне-2020/21.

    «По моей информации, «Химки» все же приняли решение играть в следующем сезоне в РПЛ. Решение финальное по ним примет исполком РФС, утверждая состав участников.Но это уже сейчас существенно меняет дело в борьбе за выживание в РПЛ – вылетают две команды, а не одна», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона финишировали на втором месте в ФНЛ и получили путевку в высший дивизион.
    • Из-за проблем с финансированием клуб может отказаться от участия в РПЛ.
    • По информации «Чемпионата», бизнесмен Сергей Ломакин решил не покупать «Химки».

    Титульным спонсором «Химок» может стать банк

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1433

      FRZZ 17 минут назад

      На один год можно поиграть.

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      Рейтинг: -643

      Аденн 29 минут назад

      Химки будут Е5 биЗенит, Е5 этот гавнопроект.

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      Рейтинг: +124

      Хейтер Аларм > Аденн 6 минут назад

      я никогда не устану повторять е5 аденна е5

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