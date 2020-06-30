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  • Егоров: «Химки» решили играть в РПЛ. В ФНЛ вылетят две команды»

Егоров: «Химки» решили играть в РПЛ. В ФНЛ вылетят две команды»

30 июня 2020, 15:50
11

Журналист Сергей Егоров сообщил, что «Химки» решили выступать в российской Премьер-лиге в сезоне-2020/21.

«По моей информации, «Химки» все же приняли решение играть в следующем сезоне в РПЛ. Решение финальное по ним примет исполком РФС, утверждая состав участников.Но это уже сейчас существенно меняет дело в борьбе за выживание в РПЛ – вылетают две команды, а не одна», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона финишировали на втором месте в ФНЛ и получили путевку в высший дивизион.
  • Из-за проблем с финансированием клуб может отказаться от участия в РПЛ.
  • По информации «Чемпионата», бизнесмен Сергей Ломакин решил не покупать «Химки».

Титульным спонсором «Химок» может стать банк

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки
Комментарии (11)
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paracetamol
1593525711
Одним нищебродом будет больше.
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Из Твери Леха
1593526119
а стыки будут?
Ответить
ТОL47
1594124096
передумали
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ТОL47
1594124102
решили
Ответить
ТОL47
1594124107
будут
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ТОL47
1594124113
небудут
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ТОL47
1594124336
торпедо
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1594124343
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вылетит
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