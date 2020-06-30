Егоров: «Химки» решили играть в РПЛ. В ФНЛ вылетят две команды»

Журналист Сергей Егоров сообщил, что «Химки» решили выступать в российской Премьер-лиге в сезоне-2020/21.

«По моей информации, «Химки» все же приняли решение играть в следующем сезоне в РПЛ. Решение финальное по ним примет исполком РФС, утверждая состав участников.Но это уже сейчас существенно меняет дело в борьбе за выживание в РПЛ – вылетают две команды, а не одна», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона финишировали на втором месте в ФНЛ и получили путевку в высший дивизион.

Из-за проблем с финансированием клуб может отказаться от участия в РПЛ.

По информации «Чемпионата», бизнесмен Сергей Ломакин решил не покупать «Химки».

Титульным спонсором «Химок» может стать банк