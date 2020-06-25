Титульным спонсором «Химок» может стать банк

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как обстоят дела с поиском нового инвестора для подмосковного клуба.
«У нас действительно состоялась встреча с одним из банков, который проявляет интерес к «Химкам». Переговоры проходят положительно. Следующая встреча будет в ближайшие дни в центральном офисе этого банка. Нужно обсудить еще некоторые моменты.
Банк пока просит не афишировать свое название, потому что хочет довести переговоры до конца и уже в случае положительного решения сделать официальное заявление. Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором. Мы уже обговаривали цифры. Думаю, все должно быть нормально», – сказал Юран.
- «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона финишировали на втором месте в ФНЛ и получили путевку в высший дивизион.
- Из-за проблем с финансированием клуб может отказаться от участия в РПЛ.
- По информации «Чемпионата», бизнесмен Сергей Ломакин решил «Химки» не покупать.
Источник: «Советский спорт»