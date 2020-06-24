«Чемпионат»: бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

Владелец сети Fix Price Сергей Ломакин не будет покупать «Химки», сообщает «Чемпионат».
У клуба и бизнесмена возникли споры по действующим контрактам игроков и персонала команды. Не исключено, что компании Ломакина, представленные в Московской области, будут постоянными спонсорами «Химок».
Сообщалось, что Ломакин с высокой долей вероятности станет владельцем подмосковного клуба. При этом, по информации журналиста Сергея Егорова, бизнесмен предоставил «Химкам» банковские гарантии на инвестиции в миллиард рублей на следующий сезон. С приходом Ломакина ожидалась смена главного тренера команды Сергея Юрана и менеджмента клуба.
- На прошлой неделе «Химки» получили лицензию на выступление в РПЛ.
- В правительстве Московской области говорили, что клубу с его бюджетом нечего делать в высшей лиге российского футбола.
Источник: «Чемпионат»