«Чемпионат»: бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

Владелец сети Fix Price Сергей Ломакин не будет покупать «Химки», сообщает «Чемпионат».

У клуба и бизнесмена возникли споры по действующим контрактам игроков и персонала команды. Не исключено, что компании Ломакина, представленные в Московской области, будут постоянными спонсорами «Химок».

Сообщалось, что Ломакин с высокой долей вероятности станет владельцем подмосковного клуба. При этом, по информации журналиста Сергея Егорова, бизнесмен предоставил «Химкам» банковские гарантии на инвестиции в миллиард рублей на следующий сезон. С приходом Ломакина ожидалась смена главного тренера команды Сергея Юрана и менеджмента клуба.