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    «Чемпионат»: бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

    Владелец сети Fix Price Сергей Ломакин не будет покупать «Химки», сообщает «Чемпионат».

    У клуба и бизнесмена возникли споры по действующим контрактам игроков и персонала команды. Не исключено, что компании Ломакина, представленные в Московской области, будут постоянными спонсорами «Химок».

    Сообщалось, что Ломакин с высокой долей вероятности станет владельцем подмосковного клуба. При этом, по информации журналиста Сергея Егорова, бизнесмен предоставил «Химкам» банковские гарантии на инвестиции в миллиард рублей на следующий сезон. С приходом Ломакина ожидалась смена главного тренера команды Сергея Юрана и менеджмента клуба.

    • На прошлой неделе «Химки» получили лицензию на выступление в РПЛ.
    • В правительстве Московской области говорили, что клубу с его бюджетом нечего делать в высшей лиге российского футбола.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1437

      evgevg13 10 минут назад

      Ну вот и все Химки... Обратно в ПФЛ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8409

      Skull_Boy 26 минут назад

      Да из Юрана тренер, как из Трампа снайпер

      0
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