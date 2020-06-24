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  • «Чемпионат»: бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

«Чемпионат»: бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

24 июня 2020, 15:23
12

Владелец сети Fix Price Сергей Ломакин не будет покупать «Химки», сообщает «Чемпионат».

У клуба и бизнесмена возникли споры по действующим контрактам игроков и персонала команды. Не исключено, что компании Ломакина, представленные в Московской области, будут постоянными спонсорами «Химок».

Сообщалось, что Ломакин с высокой долей вероятности станет владельцем подмосковного клуба. При этом, по информации журналиста Сергея Егорова, бизнесмен предоставил «Химкам» банковские гарантии на инвестиции в миллиард рублей на следующий сезон. С приходом Ломакина ожидалась смена главного тренера команды Сергея Юрана и менеджмента клуба.

  • На прошлой неделе «Химки» получили лицензию на выступление в РПЛ.
  • В правительстве Московской области говорили, что клубу с его бюджетом нечего делать в высшей лиге российского футбола.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Химки
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1593001474
Да из Юрана тренер, как из Трампа снайпер
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Hektor 84
1593005331
Юран
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DOCTOR PENALTY
1593005842
В общем, обломались Химки.
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1-3-5-2
1593017693
вот и правильно, пытаешься что то сделать, а тебе еще и условия ставят!
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ТОL47
1594123336
спартак
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ТОL47
1594123351
нет
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ТОL47
1594123440
облом
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ТОL47
1594123558
сам
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ТОL47
1594123926
оле
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ТОL47
1594123930
ола
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