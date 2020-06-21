Егоров: «Ломакин дал банковские гарантии, что готов выделить «Химкам» миллиард рублей»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров призвал не брать за конечную информацию слова министра спорта Московской области, что «Химок» не будет в РПЛ на следующий сезон. Инвестор Сергей Ломакин готов дать клубу миллиард рублей.

«По «Химкам» некоторое время еще следует подождать. Совершенно четкий инвестор – Сергей Ломакин. Он готов предоставить клубу миллиард рублей. Предоставлены банковские гарантии», – сообщил Егоров на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».