Егоров: «Ломакин дал банковские гарантии, что готов выделить «Химкам» миллиард рублей»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров призвал не брать за конечную информацию слова министра спорта Московской области, что «Химок» не будет в РПЛ на следующий сезон. Инвестор Сергей Ломакин готов дать клубу миллиард рублей.
«По «Химкам» некоторое время еще следует подождать. Совершенно четкий инвестор – Сергей Ломакин. Он готов предоставить клубу миллиард рублей. Предоставлены банковские гарантии», – сообщил Егоров на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Лицензия на РПЛ у «Химок» есть.
- Химчане в последнем сезоне ФНЛ финишировали вторыми.
- Новый сезон РПЛ стартует в августе.
Источник: Бомбардир.ру