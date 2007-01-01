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    Егоров: «Ломакин дал банковские гарантии, что готов выделить «Химкам» миллиард рублей»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров призвал не брать за конечную информацию слова министра спорта Московской области, что «Химок» не будет в РПЛ на следующий сезон. Инвестор Сергей Ломакин готов дать клубу миллиард рублей.

    «По «Химкам» некоторое время еще следует подождать. Совершенно четкий инвестор – Сергей Ломакин. Он готов предоставить клубу миллиард рублей. Предоставлены банковские гарантии», – сообщил Егоров на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Лицензия на РПЛ у «Химок» есть.
    • Химчане в последнем сезоне ФНЛ финишировали вторыми.
    • Новый сезон РПЛ стартует в августе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +656

      valkam72 14 минут назад

      Пусть хаспром всех спонсирует и будет синит вечный чемпиён.

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      Рейтинг: +10378

      Garrincha58 1 час назад

      в этом году даст а на следующий сезон обанкротят сколько таких Тосен и Амкаров с Анжи уже нет да и Химки уже когда то были и опять какой то бизнесмен решил поиграться в игрушки

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