Министр спорта Московской области: «Химки остаются в ФНЛ. С нашим бюджетом в РПЛ делать нечего»

«Химки» в следующем сезоне будут играть в ФНЛ, рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

— Появилась информация, что «Химки» подали документы в РФС на лицензирование и в РПЛ, и в ФНЛ.

— В РФС рассматривают два уровня лимита средств. Мы указали просто тот бюджет, который есть. И еще подстраховались деньгами, которые нам уже прислал инвестор — доверительное письмо.

— Так какой ваш приоритет?

— Ничего не меняется. Мы остаемся в ФНЛ. РФС дает нам лицензию, а с ней мы можем играть, где угодно.

— И все-таки есть надежда, что «Химки» будут играть в РПЛ?

— Мы указали бюджет 350 миллионов для премьер-лиги. Но с такими деньгами в РПЛ делать нечего. Мы не питаем иллюзий.

— Есть ли прогресс в переговорах с Ломакиным?

— Он сейчас регистрирует юрлицо. В начале июля все завершит. А в конце июля мы попросим исполком РФС, чтобы он зафиксировал замену юридического лица.

— То есть в конце июля Ломакин может стать владельцем «Химок»?

— Да.

— Правда, что бизнесмен гарантировал клубу бюджет в миллиард рублей на следующий сезон?

— Это если команда выйдет в Премьер-лигу. Он говорил, что готов будет выделять 500 миллионов на сезон из своих средств. Но это вопрос еще дальнейшего развития. Сейчас об этом не стоит говорить. Информация про миллиард не соответствует действительности. У Ломакина есть серьезные намерения. А сколько он будет тратить, зависит от многих факторов — состава, тренеров и так далее.

— Но пока он настроен на ФНЛ?

— Да. Пока на ФНЛ.

— Примерно какой бюджет будет у «Химок» на следующий сезон, если команда сыграет в ФНЛ?

— Мы рассчитываем где-то на 250-270 миллионов. До 300 миллионов. Но это не считая затрат на инфраструктуру. Она будет предоставляться инвестору по себестоимости.

Сезон-2019/20 в ФНЛ был завершен досрочно. «Химки» заняли в турнире второе место и получили путевку в РПЛ.