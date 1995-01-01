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    Министр спорта Московской области: «Химки остаются в ФНЛ. С нашим бюджетом в РПЛ делать нечего»

    «Химки» в следующем сезоне будут играть в ФНЛ, рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

    Появилась информация, что «Химки» подали документы в РФС на лицензирование и в РПЛ, и в ФНЛ.

    — В РФС рассматривают два уровня лимита средств. Мы указали просто тот бюджет, который есть. И еще подстраховались деньгами, которые нам уже прислал инвестор — доверительное письмо.

    — Так какой ваш приоритет?

    — Ничего не меняется. Мы остаемся в ФНЛ. РФС дает нам лицензию, а с ней мы можем играть, где угодно.

    — И все-таки есть надежда, что «Химки» будут играть в РПЛ?

    — Мы указали бюджет 350 миллионов для премьер-лиги. Но с такими деньгами в РПЛ делать нечего. Мы не питаем иллюзий.

    — Есть ли прогресс в переговорах с Ломакиным?

    — Он сейчас регистрирует юрлицо. В начале июля все завершит. А в конце июля мы попросим исполком РФС, чтобы он зафиксировал замену юридического лица.

    — То есть в конце июля Ломакин может стать владельцем «Химок»?

    — Да.

    — Правда, что бизнесмен гарантировал клубу бюджет в миллиард рублей на следующий сезон?

    — Это если команда выйдет в Премьер-лигу. Он говорил, что готов будет выделять 500 миллионов на сезон из своих средств. Но это вопрос еще дальнейшего развития. Сейчас об этом не стоит говорить. Информация про миллиард не соответствует действительности. У Ломакина есть серьезные намерения. А сколько он будет тратить, зависит от многих факторов — состава, тренеров и так далее.

    — Но пока он настроен на ФНЛ?

    — Да. Пока на ФНЛ.

    Примерно какой бюджет будет у «Химок» на следующий сезон, если команда сыграет в ФНЛ?

    — Мы рассчитываем где-то на 250-270 миллионов. До 300 миллионов. Но это не считая затрат на инфраструктуру. Она будет предоставляться инвестору по себестоимости.

    Сезон-2019/20 в ФНЛ был завершен досрочно. «Химки» заняли в турнире второе место и получили путевку в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1468

      Genz 29 минут назад

      Если Химки в фнл.,то кто вместо них?

      0
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      Рейтинг: +534

      Cromathaar > Genz 5 минут назад

      Никто. 15-е место останется в РПЛ.

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