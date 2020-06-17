«Химки» получили лицензию на участие в РПЛ

«Химки» сумели получить разрешение на выступление в РПЛ в следующем сезоне. Информацию сообщил сам клуб.

«На сегодняшнем заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС I, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне 2020/21 годов», – написали «Химки».