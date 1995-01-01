Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    «Химки» получили лицензию на участие в РПЛ

    «Химки» сумели получить разрешение на выступление в РПЛ в следующем сезоне. Информацию сообщил сам клуб.

    «На сегодняшнем заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС I, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне 2020/21 годов», – написали «Химки».

    • В правительстве Московской области говорили, что «Химкам» в РПЛ делать нечего.
    • Химчане в последнем сезоне ФНЛ финишировали вторыми.
    • Новый сезон РПЛ стартует в августе.

    Источник: официальный сайт «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru