«Химки» получили лицензию на участие в РПЛ

«Химки» сумели получить разрешение на выступление в РПЛ в следующем сезоне. Информацию сообщил сам клуб.
«На сегодняшнем заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС I, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне 2020/21 годов», – написали «Химки».
- В правительстве Московской области говорили, что «Химкам» в РПЛ делать нечего.
- Химчане в последнем сезоне ФНЛ финишировали вторыми.
- Новый сезон РПЛ стартует в августе.
Источник: официальный сайт «Химок»