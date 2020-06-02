Министр спорта Московской области: «Химки» станут новым юрлицом и будут выступать в ФНЛ»

«Химки» в следующем сезоне останутся в ФНЛ, рассказал министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы договорились, но до конца пока сделку не завершили. Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо – чисто коммерческое. Соответственно, мы закрываем все долги, я имею в виду июньскую зарплату, и передаем все контракты в новое юрлицо. Оно будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным.

Скорее всего, мы останемся в ФНЛ: сейчас такая ситуация, связанная с коронавирусом, надо помогать врачам, плюс экономический спад, поэтому отдавать деньги в футбол – не совсем корректно. Остается задача, чтобы у нас выступали доморощенные игроки, и мы будем всю систему подготовки спортивного резерва строить под «Химки», которые будут не бюджетным, а коммерческим проектом.

Считаю, что это максимально эффективная схема, когда все дети будут стремиться заиграть в хорошем клубе и понимать горизонты планирования. Приходя в любую подмосковную школу, они будут понимать, что всегда могут попасть в «Химки». У нас была такая идеология, и мы хотим ее реализовать, чтобы клуб жил как коммерческий проект долгие годы», – сказал Терюшков.

Напомним, «Химки» финишировали на втором месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона, получив путевку в РПЛ.