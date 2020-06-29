«Арсенал» интересуется игроком «Леванте» Барди. Его хотел приобрести «Спартак»

«Арсенал» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди.

По информации Onda Deportiva, лондонцы сделали серьезное предложение по трансферу хавбека. На игрока также претендуют «Фиорентина» и клубы Бундеслиги.

Зимой 2018 года Барди мог перейти в «Спартак». Тогда «Леванте» запросил за македонца 20 миллионов евро, в то время как москвичи были готовы заплатить не более 13 миллионов.