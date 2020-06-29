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    «Арсенал» интересуется игроком «Леванте» Барди. Его хотел приобрести «Спартак»

    «Арсенал» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди.

    По информации Onda Deportiva, лондонцы сделали серьезное предложение по трансферу хавбека. На игрока также претендуют «Фиорентина» и клубы Бундеслиги.

    Зимой 2018 года Барди мог перейти в «Спартак». Тогда «Леванте» запросил за македонца 20 миллионов евро, в то время как москвичи были готовы заплатить не более 13 миллионов.

    • В этом сезоне 25-летний Барди забил в Примере 4 мяча в 26 играх.
    • Рыночная стоимость футболиста – 12 миллионов евро.

    Источник: Onda Deportiva

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    29.06.2020 18:47
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