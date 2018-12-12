«Спартак» зимой может подписать полузащитника «Леванте»

«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Энисом Барди. Российский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно, но еще не договорился с «Леванте» по стоимости трансфера.

Сообщается, что испанский клуб запросил не менее 20 миллионов евро за игрока, «Спартак» пока не готов платить больше 13.

Также македонским футболистом интересуются «РБ Лейпциг» и «Валенсия». В текущем сезоне Примеры Барди сыграл в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал два голевых паса. Его контракт с «Леванте» истекает в 2022 году.