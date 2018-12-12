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    «Спартак» зимой может подписать полузащитника «Леванте»

    «Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Энисом Барди. Российский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно, но еще не договорился с «Леванте» по стоимости трансфера.

    Сообщается, что испанский клуб запросил не менее 20 миллионов евро за игрока, «Спартак» пока не готов платить больше 13.

    Также македонским футболистом интересуются «РБ Лейпциг» и «Валенсия». В текущем сезоне Примеры Барди сыграл в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал два голевых паса. Его контракт с «Леванте» истекает в 2022 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2018 01:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2756

      a_who 12 декабря 2018, 18:25

      все в отпусках писать не о чем )))

      1
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      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 12 декабря 2018, 16:48

      Пошли новогодние и рождественские утки )))))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 12:25

      Лёня может,Лёня может-многое может:
      Закупить колонки оптом,и их продать,
      выкрасть тренера,и выгнать,если не сможет
      лет так этак через двадцать чемпионом стать.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 11:41

      Трудно сказать ,будут ли вестись по нему какие либо переговоры. Таких слухов будет много.

      2
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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 12 декабря 2018, 09:27

      Во время зимнего перерыва можно сформировать целые команды по принципу "предполагаемые трансферы", а потом между ними виртуальные матчи утраивать. Например "Спартак" (велись переговоры) - ЦСКА (могли подписать).

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 декабря 2018, 07:55

      хто эта?

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 декабря 2018, 07:15

      Вообще то это нападающий. А немного он забивает для напа?

      2
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 12 декабря 2018, 06:44

      оно нам надо

      2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 12 декабря 2018, 06:21

      Этих " может подписать " вы напишите еще раз сто ! А может и не подписать !

      3
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 12 декабря 2018, 06:15

      ***..улись вам за него и 10 никто не предложит

      2
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