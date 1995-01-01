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    В «Оренбурге» десять членов команды на карантине, в «Динамо» новых случаев коронавируса не выявлено

    В РПЛ рассказали о ситуации в командах, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

    Сейчас в «Оренбурге» на карантине находятся десять членов команды – за ними ведется динамическое наблюдение. У остальных игроков и сотрудников клуба регулярные тесты на COVID-19 показывают отрицательные результаты. В клубе ждут предписания Роспотрбенадзора, после чего будет решено, сможет ли «Оренбург» сыграть в 25-м туре с «Уралом».

    Что касается «Динамо», то там новых случаев заражения не выявлено. Москвичи также ожидают новое предписание от Роспотребнадзора.

    • В прошлый четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.
    • Из-за карантина в команде была отменена игра с «Краснодаром».
    • Вспышка коронавируса в «Динамо» не помешала московскому клубу провести матч с ЦСКА (0:0).

    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17330

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Что такое "динамическое" наблюдение? Это наблюдение со стороны Динамо? Чтобы все десять сидели на карантине и не дёргались пока не сыграют? Так что-ли?...

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