В «Оренбурге» десять членов команды на карантине, в «Динамо» новых случаев коронавируса не выявлено

Что такое "динамическое" наблюдение? Это наблюдение со стороны Динамо? Чтобы все десять сидели на карантине и не дёргались пока не сыграют? Так что-ли?...
В РПЛ рассказали о ситуации в командах, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.
Сейчас в «Оренбурге» на карантине находятся десять членов команды – за ними ведется динамическое наблюдение. У остальных игроков и сотрудников клуба регулярные тесты на COVID-19 показывают отрицательные результаты. В клубе ждут предписания Роспотрбенадзора, после чего будет решено, сможет ли «Оренбург» сыграть в 25-м туре с «Уралом».
Что касается «Динамо», то там новых случаев заражения не выявлено. Москвичи также ожидают новое предписание от Роспотребнадзора.
- В прошлый четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.
- Из-за карантина в команде была отменена игра с «Краснодаром».
- Вспышка коронавируса в «Динамо» не помешала московскому клубу провести матч с ЦСКА (0:0).