В «Оренбурге» десять членов команды на карантине, в «Динамо» новых случаев коронавируса не выявлено

В РПЛ рассказали о ситуации в командах, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Сейчас в «Оренбурге» на карантине находятся десять членов команды – за ними ведется динамическое наблюдение. У остальных игроков и сотрудников клуба регулярные тесты на COVID-19 показывают отрицательные результаты. В клубе ждут предписания Роспотрбенадзора, после чего будет решено, сможет ли «Оренбург» сыграть в 25-м туре с «Уралом».

Что касается «Динамо», то там новых случаев заражения не выявлено. Москвичи также ожидают новое предписание от Роспотребнадзора.