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    Уткин – о смене тренера в «Крыльях Советов»: «На короткой дистанции приход Талалаева способен помочь»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о решении руководства «Крыльев Советов» сменить главного тренера.

    «Андрей – противоречивая фигура, я не думаю, что у него впереди какие-то карьерные успехи, превышающие уже достигнутые. Но, в частности, на короткой дистанции (не только, но тут точно) у него есть качества, которые могут работать. Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь. На длинной, начиная с года, Андрей сам и отыщет возможность все испортить. Так бывало всегда.

    Люди меняются, скажете вы. Что ж, я тоже надеюсь, что Андрей способен. Но сейчас похоже, что его согласие ввязаться в «Крылья», которые сами по себе могут быть названы «Загадка дыры» последние лет 12, говорят, скорее, о прежнем желании в Премьер-лигу любой ценой. «Оренбургу», думаю, гаплык, а за 14-е место что ж не побороться», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Радимов: «Талалаев – беглец. Он кинет и «Крылья Советов». Предавший раз обязательно предаст еще!»

    Губерниев – о назначении Талалаева в «Крылья»: «Отличный выбор. Я с детства за Андрея»

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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