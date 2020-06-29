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  • Уткин – о смене тренера в «Крыльях Советов»: «На короткой дистанции приход Талалаева способен помочь»

Уткин – о смене тренера в «Крыльях Советов»: «На короткой дистанции приход Талалаева способен помочь»

29 июня 2020, 08:17
3

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о решении руководства «Крыльев Советов» сменить главного тренера.

«Андрей – противоречивая фигура, я не думаю, что у него впереди какие-то карьерные успехи, превышающие уже достигнутые. Но, в частности, на короткой дистанции (не только, но тут точно) у него есть качества, которые могут работать. Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь. На длинной, начиная с года, Андрей сам и отыщет возможность все испортить. Так бывало всегда.

Люди меняются, скажете вы. Что ж, я тоже надеюсь, что Андрей способен. Но сейчас похоже, что его согласие ввязаться в «Крылья», которые сами по себе могут быть названы «Загадка дыры» последние лет 12, говорят, скорее, о прежнем желании в Премьер-лигу любой ценой. «Оренбургу», думаю, гаплык, а за 14-е место что ж не побороться», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Радимов: «Талалаев – беглец. Он кинет и «Крылья Советов». Предавший раз обязательно предаст еще!»

Губерниев – о назначении Талалаева в «Крылья»: «Отличный выбор. Я с детства за Андрея»

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Талалаев Андрей Уткин Василий
Комментарии (3)
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Sviro
1593421593
Сёмина надо было звать, причём, на длинную дистанцию. И главного тренера включать в поиск игроков. Черчесов сам определяет состав сборной. А в клубах почему-то какой-то хрен селекцией занимается. И в контракте с топами определять, что при переходе в низшую лигу из их зарплаты будет вычет и понижение зарплаты раза в два. Тогда они будут шевелить мозгами хоть чуть-чуть. А пока у них зарплата не зависит от лиги, так и будут скакать туда-сюда!
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Бухбух
1593432516
Если Талалаев спасет КС по спортивному принципу, то ему нужно будет в Самаре памятник поставить.
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Hektor 84
1593526082
А что у Талалаева такой большой тренерский опыт? По мне так кажется сидеть в студии и сопли жевать о том кто как играет и тренировать коллектив разные вещи!
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