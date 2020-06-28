Губерниев – о назначении Талалаева в «Крылья»: «Отличный выбор. Я с детства за Андрея»

Комментатор Дмитрий Губерниев одобрил назначение Андеря Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».

«Талалаев в Самаре! Отличный выбор, «Крылья». Я с детства за Андрея, буду ярко поддерживать тренера. Вперeд, «Крылышки»!

Назначение Талалаева главным тренером футбольных «Крыльев» лишний раз доказывает: умный, тонкий и медийный человек точно не пропадет. Каждый эфир футбольного эксперта Андрея Талалаева на «Матч ТВ» – яркая и профессиональная история. Важно быть, а не казаться. Молодец, Андрей Талалаев, но это только начало большого тренерского пути», – прокомментировал Губерниев.

Талалаев был назначен на пост главного тренера самарцев сегодня, подписав с клубом двухлетний контракт. В этой должности он сменил Миодрага Божовича.