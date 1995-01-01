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    Губерниев – о назначении Талалаева в «Крылья»: «Отличный выбор. Я с детства за Андрея»

    Комментатор Дмитрий Губерниев одобрил назначение Андеря Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».

    «Талалаев в Самаре! Отличный выбор, «Крылья». Я с детства за Андрея, буду ярко поддерживать тренера. Вперeд, «Крылышки»!

    Назначение Талалаева главным тренером футбольных «Крыльев» лишний раз доказывает: умный, тонкий и медийный человек точно не пропадет. Каждый эфир футбольного эксперта Андрея Талалаева на «Матч ТВ» – яркая и профессиональная история. Важно быть, а не казаться. Молодец, Андрей Талалаев, но это только начало большого тренерского пути», – прокомментировал Губерниев.

    Талалаев был назначен на пост главного тренера самарцев сегодня, подписав с клубом двухлетний контракт. В этой должности он сменил Миодрага Божовича.

    Источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +549

      Taps 30 минут назад

      Бедные Кр.Сов.
      Лучше ему денег не платить, пусть сначала покажет что-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +17288

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Блаблаблаев с детства за Талалаева. *****!

      2
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      Рейтинг: +813

      Валерий2705 1 час назад

      Да, да, важно быть, а не казаться. Вот вы два п.и.з.д.а.б.о.л.а, ты конечно ещё и лизоблюд, а Талалаев только и трындит норм, а как тренер... Но в любом случае лучше тебя по жизни, у.ё.б.о.к Губер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10454

      Garrincha58 1 час назад

      Губен...ев иди учи биатлон

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2263

      Axe111 1 час назад

      Два клоуна пустых

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3734

      BarStep 1 час назад

      Долгопруднинский гребец своей болтовней и непрофессионализмом уже сгубил биатлон некогда процветавший, теперь за каким-то хреном полез в футбол, который у нас и так наладом дышит..

      3
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      Рейтинг: +11507

      vladimir-7 > BarStep 1 час назад

      Ну как же, профессиональный долбоё* должен, по его мнению,
      дать свою "профессиональную" оценку о назначении тренера в футбольном клубе Крылья Советов.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Cleaner 2 часа назад

      «Я с детства за Андрея». Добавить тут нечего. Очередной гон от Губерниева.

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      Рейтинг: +47

      cevin cigan > Cleaner 1 час назад

      В один горошок мочились!

      0
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      Рейтинг: +443

      Соарес 2 часа назад

      Занимайся лучше биатлоном ,а то твоё лизание ни к чему

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