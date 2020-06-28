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  • Губерниев – о назначении Талалаева в «Крылья»: «Отличный выбор. Я с детства за Андрея»

Губерниев – о назначении Талалаева в «Крылья»: «Отличный выбор. Я с детства за Андрея»

28 июня 2020, 18:27
11

Комментатор Дмитрий Губерниев одобрил назначение Андеря Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».

«Талалаев в Самаре! Отличный выбор, «Крылья». Я с детства за Андрея, буду ярко поддерживать тренера. Вперeд, «Крылышки»!

Назначение Талалаева главным тренером футбольных «Крыльев» лишний раз доказывает: умный, тонкий и медийный человек точно не пропадет. Каждый эфир футбольного эксперта Андрея Талалаева на «Матч ТВ» – яркая и профессиональная история. Важно быть, а не казаться. Молодец, Андрей Талалаев, но это только начало большого тренерского пути», – прокомментировал Губерниев.

Талалаев был назначен на пост главного тренера самарцев сегодня, подписав с клубом двухлетний контракт. В этой должности он сменил Миодрага Божовича.

Источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Талалаев Андрей
Комментарии (11)
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Соарес
1593358867
Занимайся лучше биатлоном ,а то твоё лизание ни к чему
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BarStep
1593360969
Долгопруднинский гребец своей болтовней и непрофессионализмом уже сгубил биатлон некогда процветавший, теперь за каким-то хреном полез в футбол, который у нас и так наладом дышит..
Ответить
Axe111
1593362270
Два клоуна пустых
Ответить
Garrincha58
1593362768
Губен...ев иди учи биатлон
Ответить
Валерий2705
1593362889
Да, да, важно быть, а не казаться. Вот вы два п.и.з.д.а.б.о.л.а, ты конечно ещё и лизоблюд, а Талалаев только и трындит норм, а как тренер... Но в любом случае лучше тебя по жизни, у.ё.б.о.к Губер.
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DOCTOR PENALTY
1593364887
Блаблаблаев с детства за Талалаева. *****!
Ответить
Taps
1593365853
Бедные Кр.Сов. Лучше ему денег не платить, пусть сначала покажет что-нибудь.
Ответить
житель СПб
1593370622
Посмотрим...
Ответить
Zagigalka123
1593402429
Губернатор Тулулаев
Ответить
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