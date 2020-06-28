Metaratings: Баринов может перейти в «Байер». Игрок забивал немцам в ЛЧ

«Байер» интересуется полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Немцы рассматривают россиянина в качестве усиления опорной зоны, информирует Metaratings.
Баринов в первом туре группового этапа текущей Лиги чемпионов забил «Байеру» на его поле, «Локомотив» победил в том матче.
- Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес в Германии.
- Полузащитник стоит на рынке 10 миллионов евро.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
Источник: Metaratings
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