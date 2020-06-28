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    Metaratings: Баринов может перейти в «Байер». Игрок забивал немцам в ЛЧ

    «Байер» интересуется полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Немцы рассматривают россиянина в качестве усиления опорной зоны, информирует Metaratings.

    Баринов в первом туре группового этапа текущей Лиги чемпионов забил «Байеру» на его поле, «Локомотив» победил в том матче.

    • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес в Германии.
    • Полузащитник стоит на рынке 10 миллионов евро.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: Metaratings

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    28.06.2020 14:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +659

      dim29 28 июня 2020, 21:49

      Баринов не плох,может,если захочет.

      1
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      Рейтинг: +1667

      vmonomah17 28 июня 2020, 16:43

      Неее, наши в такие говноклубы не уходят. Только реал, барса, бавария, мсити, юве. Остальные клубы недостойны. Лучше уж играть в локо)))

      0
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 28 июня 2020, 16:21

      Да никуда наши игроки никогда не перейдут. Во-первых, их и тут хорошо кормят. Во-вторых, там нужно пахать, чтобы хоть чего-нибудь достигнуть. Ну а все эти разговоры ничто иное, как пиар-игры агентов по выбиванию бОльших контрактов и премиальных себе.

      3
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 28 июня 2020, 14:40

      Может перейти, может не перейти, достали слухи печатать.
      Когда перейдет, тогда и печатайте...

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 28 июня 2020, 14:31

      Да никуда он не поедет

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 28 июня 2020, 14:29

      Ну наверно Баря и Головин единственные, кто хоть что-то представляет, а остальных в топку

      1
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      Рейтинг: +1667

      vmonomah17 > Skull_Boy 28 июня 2020, 16:44

      Ещё Давыдов - русский месси)))

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