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  • Metaratings: Баринов может перейти в «Байер». Игрок забивал немцам в ЛЧ

Metaratings: Баринов может перейти в «Байер». Игрок забивал немцам в ЛЧ

28 июня 2020, 14:09
7

«Байер» интересуется полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Немцы рассматривают россиянина в качестве усиления опорной зоны, информирует Metaratings.

Баринов в первом туре группового этапа текущей Лиги чемпионов забил «Байеру» на его поле, «Локомотив» победил в том матче.

  • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес в Германии.
  • Полузащитник стоит на рынке 10 миллионов евро.
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1593343782
Ну наверно Баря и Головин единственные, кто хоть что-то представляет, а остальных в топку
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Axe111
1593343913
Да никуда он не поедет
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PAREVG.
1593344404
Может перейти, может не перейти, достали слухи печатать. Когда перейдет, тогда и печатайте...
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Boeung777
1593350495
Да никуда наши игроки никогда не перейдут. Во-первых, их и тут хорошо кормят. Во-вторых, там нужно пахать, чтобы хоть чего-нибудь достигнуть. Ну а все эти разговоры ничто иное, как пиар-игры агентов по выбиванию бОльших контрактов и премиальных себе.
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vmonomah17
1593351821
Неее, наши в такие говноклубы не уходят. Только реал, барса, бавария, мсити, юве. Остальные клубы недостойны. Лучше уж играть в локо)))
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dim29
1593370142
Баринов не плох,может,если захочет.
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