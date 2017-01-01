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    Гвардиола: «Конечно, «Сити» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля». Они заслужили»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» заверил, что команда организует чемпионский коридор для новых триумфаторов чемпионата. По мнению испанца, ливерпульцы заслужили титул.

    «Конечно, «Сити» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля». Мы всегда готовы лучшим образом принять команду. «Ливерпуль» заслужил», – приводит слова Гвардиолы Goal.

    • Встреча состоится 2 июля.
    • «Ливерпуль» выиграл АПЛ впервые в истории.
    • «Сити» брал АПЛ до нынешнего сезона дважды подряд.

    Источник: Goal

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