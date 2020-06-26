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    «Краснодар» – «Оренбургу»: «Желаем клубу здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм»

    «Краснодар» отреагировал на новость, что матч 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» не состоится. В составе хозяев случилась вспышка коронавируса.

    «В связи с заболеванием нескольких футболистов и сотрудников в структуре футбольного клуба «Оренбург», матч не состоится.

    Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм», – написали южане.

    • По неявке «Оренбурга» на матч решение примет КДК РФС.
    • «Краснодар» в таблице идет третьим.
    • «Оренбург» занимает место в зоне вылета.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    26.06.2020 23:23
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