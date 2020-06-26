«Краснодар» – «Оренбургу»: «Желаем клубу здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм»

«Краснодар» отреагировал на новость, что матч 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» не состоится. В составе хозяев случилась вспышка коронавируса.
«В связи с заболеванием нескольких футболистов и сотрудников в структуре футбольного клуба «Оренбург», матч не состоится.
Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм», – написали южане.
- По неявке «Оренбурга» на матч решение примет КДК РФС.
- «Краснодар» в таблице идет третьим.
- «Оренбург» занимает место в зоне вылета.
Источник: твиттер «Краснодара»