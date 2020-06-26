«Краснодар» – «Оренбургу»: «Желаем клубу здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм»

«Краснодар» отреагировал на новость, что матч 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» не состоится. В составе хозяев случилась вспышка коронавируса.

«В связи с заболеванием нескольких футболистов и сотрудников в структуре футбольного клуба «Оренбург», матч не состоится.

Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм», – написали южане.