Газизов – о нежелании менять регламент РПЛ: «Мы идем к тупику и превращаемся в молодежное первенство»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о том, что на сегодняшнем собрании представителей клубов РПЛ не было принято решение об изменении медицинского регламента турнира.

«На собрании обсуждали текущее положение. Представители некоторых клубов выдвинули свои предложения. Изменений в медицинский регламент внесено не было. Все остается как и было. Никаких кардинальных изменений не будет, пока Роспотребнадзор не пойдет на послабления.

Лично я вижу, что мы идем к тупику. Я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодежными составами. Мы превращаемся в молодежное первенство таким образом. Были клубы, которые высказались за молодежные составы. Но я против того, чтобы играть детьми.

Что касается матча «Оренбург» – «Краснодар», то окончательного решения по этому матчу не приняли. Лично я не знаю, что в такой ситуации делать «Оренбургу», – сказал Газизов.