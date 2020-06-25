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  • Газизов – о нежелании менять регламент РПЛ: «Мы идем к тупику и превращаемся в молодежное первенство»

Газизов – о нежелании менять регламент РПЛ: «Мы идем к тупику и превращаемся в молодежное первенство»

25 июня 2020, 19:35
8

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о том, что на сегодняшнем собрании представителей клубов РПЛ не было принято решение об изменении медицинского регламента турнира.

«На собрании обсуждали текущее положение. Представители некоторых клубов выдвинули свои предложения. Изменений в медицинский регламент внесено не было. Все остается как и было. Никаких кардинальных изменений не будет, пока Роспотребнадзор не пойдет на послабления.

Лично я вижу, что мы идем к тупику. Я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодежными составами. Мы превращаемся в молодежное первенство таким образом. Были клубы, которые высказались за молодежные составы. Но я против того, чтобы играть детьми.

Что касается матча «Оренбург»«Краснодар», то окончательного решения по этому матчу не приняли. Лично я не знаю, что в такой ситуации делать «Оренбургу», – сказал Газизов.

  • Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом в «Ростове», «Динамо», «Уфе» и «Оренбурге».
  • Донской клуб из-за изоляции всего основного состава отправил на матч с «Сочи» молодeжку и проиграл со счетом 1:10.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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paracetamol
1593104346
Мы превращаемся в молодежное первенство... ------------------------------------ И чего такого? Я, лично, за, все лучше, чем в первенство чёрной Африки.
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Иван Петров 1986
1593104796
Да мы и так все к тупику идем.
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Ганнибал Лектор
1593107270
больше похоже на закулисные игры тех, кому не выгодно доигрывать чемпионат. С марта до начала чемпионата почти не было зараженных. И только стоило чемпионату начаться, как поперли эпидемии.
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Hektor 84
1593124781
У Газизова оч ко жим жим. Не парься спартак и основу вашу укатает.
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portero
1593126797
хочется узнать кто против???
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Дядя Серёжа
1593139944
Один тур после карантина - 3 клуба отошли. (Ростов, Динамо, Оренбург). К последнему туру если останется одна команда без заражённых - её и объявить Чемпионом. Сочи первый кандидат.
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Январь 59
1593161667
Слишком много полномочий у Роспотребнадзора. По большому счёту они должны всего лишь давать рекомендации , но никак не ставить условиях.
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