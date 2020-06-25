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    Газизов – о нежелании менять регламент РПЛ: «Мы идем к тупику и превращаемся в молодежное первенство»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о том, что на сегодняшнем собрании представителей клубов РПЛ не было принято решение об изменении медицинского регламента турнира.

    «На собрании обсуждали текущее положение. Представители некоторых клубов выдвинули свои предложения. Изменений в медицинский регламент внесено не было. Все остается как и было. Никаких кардинальных изменений не будет, пока Роспотребнадзор не пойдет на послабления.

    Лично я вижу, что мы идем к тупику. Я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодежными составами. Мы превращаемся в молодежное первенство таким образом. Были клубы, которые высказались за молодежные составы. Но я против того, чтобы играть детьми.

    Что касается матча «Оренбург»«Краснодар», то окончательного решения по этому матчу не приняли. Лично я не знаю, что в такой ситуации делать «Оренбургу», – сказал Газизов.

    • Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом в «Ростове», «Динамо», «Уфе» и «Оренбурге».
    • Донской клуб из-за изоляции всего основного состава отправил на матч с «Сочи» молодeжку и проиграл со счетом 1:10.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1642

      Ганнибал Лектор 5 минут назад

      больше похоже на закулисные игры тех, кому не выгодно доигрывать чемпионат. С марта до начала чемпионата почти не было зараженных. И только стоило чемпионату начаться, как поперли эпидемии.

      0
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      Рейтинг: +6

      i10 33 минуты назад

      Если делaете ставки -> portal-bets.ru

      0
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      Рейтинг: +1563

      Genz 34 минуты назад

      В регламенте указано,что на поле можно выходить игроку, заявленному играть в рпл. Нет такого в регламенте,что Роспотребнадзор запрещает. Он может наложить штраф от 3-5 тысяч рублей за нарушение карантина. Здоровые Игроки Ростов могли играть с Сочи

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      Рейтинг: +1104

      Иван Петров 1986 47 минут назад

      Да мы и так все к тупику идем.

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      Рейтинг: +5900

      paracetamol 54 минуты назад

      Мы превращаемся в молодежное первенство...
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      И чего такого? Я, лично, за, все лучше, чем в первенство чёрной Африки.

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