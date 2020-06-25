«КП»: «Динамо» рассчитывает сыграть с ЦСКА основным составом

«Динамо» планирует выставить на игру с ЦСКА основной состав, передает «Комсомольская правда».

В игре не примут участие только те игроки, которые заразились коронавирусом. Матч с ЦСКА пройдет 27 июня.

Из-за вспышки коронавируса в «Динамо» было принято решение перенести игру москвичей с «Краснодаром». Эта встреча состоится 19 июля.