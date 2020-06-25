«КП»: «Динамо» рассчитывает сыграть с ЦСКА основным составом

«Динамо» планирует выставить на игру с ЦСКА основной состав, передает «Комсомольская правда».
В игре не примут участие только те игроки, которые заразились коронавирусом. Матч с ЦСКА пройдет 27 июня.
Из-за вспышки коронавируса в «Динамо» было принято решение перенести игру москвичей с «Краснодаром». Эта встреча состоится 19 июля.
- «Динамо» занимает в турнирной таблице седьмое место.
- Сегодня стало известно о восьми случаях заражения COVID-19 в «Оренбурге».
- Ранее вспышка коронавируса был зафиксирована в «Ростове».
Источник: «Комсомольская правда»