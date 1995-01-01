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    «КП»: «Динамо» рассчитывает сыграть с ЦСКА основным составом

    «Динамо» планирует выставить на игру с ЦСКА основной состав, передает «Комсомольская правда».

    В игре не примут участие только те игроки, которые заразились коронавирусом. Матч с ЦСКА пройдет 27 июня.

    Из-за вспышки коронавируса в «Динамо» было принято решение перенести игру москвичей с «Краснодаром». Эта встреча состоится 19 июля.

    • «Динамо» занимает в турнирной таблице седьмое место.
    • Сегодня стало известно о восьми случаях заражения COVID-19 в «Оренбурге».
    • Ранее вспышка коронавируса был зафиксирована в «Ростове».

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -210

      Аденн 6 минут назад

      вью о Динамо и ЦСКА, но почему то стыдно за вонючий бЗенит, за это сборище халявщиков и голубков.

      0
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      Рейтинг: +11490

      vladimir-7 14 минут назад

      А если заразят игроков другой команды, тогда как быть? РПЛ и РФС
      берёт на себя ответственность и какую? Динамо же сошлётся на то, что
      им разрешили.

      0
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      Рейтинг: +1560

      Genz 42 минуты назад

      Динамо это команда полицейских. Сами законы пишут,кого надо выпускают с карантина. Кого надо - Ростов посадят

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