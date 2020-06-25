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«КП»: «Динамо» рассчитывает сыграть с ЦСКА основным составом

25 июня 2020, 17:40
14

«Динамо» планирует выставить на игру с ЦСКА основной состав, передает «Комсомольская правда».

В игре не примут участие только те игроки, которые заразились коронавирусом. Матч с ЦСКА пройдет 27 июня.

Из-за вспышки коронавируса в «Динамо» было принято решение перенести игру москвичей с «Краснодаром». Эта встреча состоится 19 июля.

  • «Динамо» занимает в турнирной таблице седьмое место.
  • Сегодня стало известно о восьми случаях заражения COVID-19 в «Оренбурге».
  • Ранее вспышка коронавируса был зафиксирована в «Ростове».

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (14)
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vladimir-7
1593097956
А если заразят игроков другой команды, тогда как быть? РПЛ и РФС берёт на себя ответственность и какую? Динамо же сошлётся на то, что им разрешили.
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Sergh4
1593099699
И с какого хрена Динамо будет играть основой только без зараженных, почему тогда Ростов должен был молодежкой играть!? Что за профанация, а не чемпионат!?
Ответить
ALEX ML
1593099985
Ну тогда пусть играют в масках и перчатках
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CSKA №1
1593101265
Динамо значит можно,а почему ж Ростову было нельзя???Что еще за бред!!!!!А если они заразят игроков ЦСКА и что потом???Что вообще происходит в нашем чемпионате???
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paracetamol
1593104041
Это правильно. Коней в пердив!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1593104311
Да блин!, сначала источник посмотрите!!! *** вас так просто зомбировать! ))
Ответить
ilichkadr
1593106873
Вот интересно, заразившиеся коронавирусом игроки с другими игроками не контактировали!? Палата № 6 отдыхает...................
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portero
1593110236
продавливают нужное решение, ктоб сомневался... а что с Ростовом опять молодежку заставят сливать ? чтоб динамо со спартаком им догнали????
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