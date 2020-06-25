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  • Председатель совета директоров «Локо»: «У нас больных нет. «Оренбург» играл с нами чистыми футболистами»

Председатель совета директоров «Локо»: «У нас больных нет. «Оренбург» играл с нами чистыми футболистами»

25 июня 2020, 14:12
2

В «Локомотиве» не выявлено зараженных коронавирусом после игры 23 тура с «Оренбургом», сообщил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

«В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда сдает тесты за день до игры. Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас все хорошо, больных нет.

Отдельно хочется отметить, что меня очень радует, как ответственно игроки и тренерский состав подошли к мерам безопасности. Чтобы исключить все риски, команда изолировалась на базе. И, отмечу, это было решение игроков», – рассказал функционер.

Сегодня стало известно о шести случаев заражения коронавирусом в «Оренбурге». Команда ушла на карантин, из-за чего субботний матч с «Краснодаром» оказался под угрозой срыва.

  • Игра «Локомотива» и «Оренбурга» завершилась победой москвичей 1:0.
  • «Оренбург» после поражения от «Локо» переместился на 15-е место в зону вылета.

У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург
Комментарии (2)
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ivany4
1593089599
Вирус обнаруживают на 8-12 день после заражения. Будет замечательно, если тесты останутся чистыми после этого времени.
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paracetamol
1593152078
«Оренбург» играл с нами чистыми футболистами»... А после игры у них 8 человек заболели. Как так!?
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