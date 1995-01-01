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    Председатель совета директоров «Локо»: «У нас больных нет. «Оренбург» играл с нами чистыми футболистами»

    В «Локомотиве» не выявлено зараженных коронавирусом после игры 23 тура с «Оренбургом», сообщил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

    «В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда сдает тесты за день до игры. Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас все хорошо, больных нет.

    Отдельно хочется отметить, что меня очень радует, как ответственно игроки и тренерский состав подошли к мерам безопасности. Чтобы исключить все риски, команда изолировалась на базе. И, отмечу, это было решение игроков», – рассказал функционер.

    Сегодня стало известно о шести случаев заражения коронавирусом в «Оренбурге». Команда ушла на карантин, из-за чего субботний матч с «Краснодаром» оказался под угрозой срыва.

    • Игра «Локомотива» и «Оренбурга» завершилась победой москвичей 1:0.
    • «Оренбург» после поражения от «Локо» переместился на 15-е место в зону вылета.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1554

      Genz 29 минут назад

      Клоуны. Уши греют сказками. Теперь все, кто будет играть с локомотивом будут через три дня заражены. Восемь туров, восемь команд с вирусом. Останутся целыми зинид Краснодар из Грозный - три команды. Им медали дадут. Остальные в больничке

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