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Клубы РПЛ хотят смягчения требований карантина

25 июня 2020, 12:26
10

Клубы РПЛ обратятся к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с целью смягчить требования карантина, сообщает Sport24.

В письме руководителю федеральной службы указывается необходимость изменения правил определения «контактной группы», чтобы весь основной состав не уходил на самоизоляцию в случае обнаружения коронавируса у кого-то их игроков.

По мнению клубов, достаточно, чтобы на карантин отправлялись лица, контактировавшие с инфицированным на расстоянии менее 1,5 метров более 10 минут во время тренировочного процесса.

Если поправки не будут приняты, то высока вероятность, что розыгрыши чемпионата и Кубка России не удастся благополучно закончить в полноценном формате, заключили клубы РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Hektor 84
1593079611
Газизов больше всех переживает, что придется против Спартака молодежку выставлять)))
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Kurt Angel
1593079969
знали б эти "трудоголики", как компании офигевали в течении последних месяцев, то вообще б не ныли...
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АКС-74У
1593085223
Мне вот только одно не понятно, неужели эту ситуацию никто не мог представить перед рестартом чемпионата? А если могли, то почему все молчали и давали согласие на игру при настоящем регламенте?
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ivany4
1593089241
«Очередные тесты на коронавирус в футбольном клубе «Оренбург» выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23-го тура и в составе делегации клуба выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург». Официальное заявление ФК «Оренбург». источник Sport24. Как такое может быть??? Подхватили на Локомотиве??? В Уфе ситуация не ясна, сплошные слухи. О каком смягчении может идти речь??? Кого держат за дураков??? Как можно полноценно готовить команду к игре, при предложенном регламенте??? Чем вызвана цифра контакта 10 минут? Хватает полминуты подхватить вирус, проходя мимо инфицированного. Похоже всех волнует только бабло, а не здоровье футболистов и качество футбола.
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vladimir-7
1593101514
Закончить все игры чемпионата 2019/20 г. и считать его несостоявшимся. В УЕФА передать результаты по местам в чемпионате по прошлогодним результатам. Новый чемпионат 2020/21г. начать весной из-за второй волны коронавируса, которая начнется осенью и ограничительная ситуация повторится.
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paracetamol
1593104599
Придурки рулят, их не переубедить!
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portero
1593110103
почему они сразу этого не хотели? 80 % переносят без симптомов...у многих знакомых только при выходе на работу выясняется что они переболели.....
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