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    Клубы РПЛ хотят смягчения требований карантина

    Клубы РПЛ обратятся к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с целью смягчить требования карантина, сообщает Sport24.

    В письме руководителю федеральной службы указывается необходимость изменения правил определения «контактной группы», чтобы весь основной состав не уходил на самоизоляцию в случае обнаружения коронавируса у кого-то их игроков.

    По мнению клубов, достаточно, чтобы на карантин отправлялись лица, контактировавшие с инфицированным на расстоянии менее 1,5 метров более 10 минут во время тренировочного процесса.

    Если поправки не будут приняты, то высока вероятность, что розыгрыши чемпионата и Кубка России не удастся благополучно закончить в полноценном формате, заключили клубы РПЛ.

    Источник: Sport24

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