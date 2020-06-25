Клубы РПЛ хотят смягчения требований карантина

Клубы РПЛ обратятся к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с целью смягчить требования карантина, сообщает Sport24.

В письме руководителю федеральной службы указывается необходимость изменения правил определения «контактной группы», чтобы весь основной состав не уходил на самоизоляцию в случае обнаружения коронавируса у кого-то их игроков.

По мнению клубов, достаточно, чтобы на карантин отправлялись лица, контактировавшие с инфицированным на расстоянии менее 1,5 метров более 10 минут во время тренировочного процесса.

Если поправки не будут приняты, то высока вероятность, что розыгрыши чемпионата и Кубка России не удастся благополучно закончить в полноценном формате, заключили клубы РПЛ.