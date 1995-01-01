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    Metaratings: «Кристал Пэлас» отказался покупать Чалова из-за слабой игры форварда

    «Кристал Пэлас» отказался от идеи приобретения форварда ЦСКА Федора Чалова, пишет Metaratings.

    Лондонцы пристально следили за россиянином с прошлого сезона. Игра Чалова в этом сезоне не впечатлила «Кристал Пэлас» и лично главного тренера команды Роя Ходжсона. В клубе считают, что нападающий пока не соответствует уровню АПЛ.

    При этом в «Кристал Пэлас» полагают, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко использует Чалова неправильно, ставя на позицию центрфорварда. По мнению скаутов лондонцев, наиболее эффективно футболист играл бы на позиции «десятки» в схеме «4-2-3-1».

    • В этом сезоне Чалов забил пять мячей в 23 матчах РПЛ.
    • ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место.
    • Рыночная стоимость россиянина – 14,5 миллионов евро.

    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2279

      KPCCSPB 22 минуты назад

      Да это всем было понятно, что второго предложения такого не сделают.. Жадность Гинера довела до того, что Чалов не то, что в сборную не попадет(и слова Черчесова и его позиция оказались правдимы, что не ставил его), но и на банке в клубе Чалов скоро сядет.. Он наверное думал, что это второй Головин, прогадал..

      0
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      Рейтинг: +288

      ZEVS71 31 минуту назад

      С такой игрой команды да и самого игрока врадли он вообще кому нужен. Если токо в аренду более слабый чемпионат

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8409

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Была возможность слить за 20 нет нам мало, хотя в Европе за таких по 5-10 млн предлагают и клубы рады их продать, например как нап БД продали его шмелям за 20, хотя стоит в разы дороже

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