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  • Metaratings: «Кристал Пэлас» отказался покупать Чалова из-за слабой игры форварда

Metaratings: «Кристал Пэлас» отказался покупать Чалова из-за слабой игры форварда

24 июня 2020, 15:04
25

«Кристал Пэлас» отказался от идеи приобретения форварда ЦСКА Федора Чалова, пишет Metaratings.

Лондонцы пристально следили за россиянином с прошлого сезона. Игра Чалова в этом сезоне не впечатлила «Кристал Пэлас» и лично главного тренера команды Роя Ходжсона. В клубе считают, что нападающий пока не соответствует уровню АПЛ.

При этом в «Кристал Пэлас» полагают, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко использует Чалова неправильно, ставя на позицию центрфорварда. По мнению скаутов лондонцев, наиболее эффективно футболист играл бы на позиции «десятки» в схеме «4-2-3-1».

  • В этом сезоне Чалов забил пять мячей в 23 матчах РПЛ.
  • ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место.
  • Рыночная стоимость россиянина – 14,5 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Кристал Пэлас ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (25)
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Skull_Boy
1593000576
Была возможность слить за 20 нет нам мало, хотя в Европе за таких по 5-10 млн предлагают и клубы рады их продать, например как нап БД продали его шмелям за 20, хотя стоит в разы дороже
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ZEVS71
1593001191
С такой игрой команды да и самого игрока врадли он вообще кому нужен. Если токо в аренду более слабый чемпионат
Ответить
Proker
1593005228
Берите тогда дзубашвили, если очень хочется русских покупать
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Hektor 84
1593005446
Чалов просто ждет предложений от барсы, Челси и ман сити
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Бухбух
1593007120
А он сильно никогда не играл.
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BRO_football
1593007740
Надо было продавать Чалова, когда был спрос. В итоге жадность фраера (Гинера) сгубила. Так и будет Чалов всю жизнь перспективным футболистом, который вот-вот уедет в Европу, как и Дзагоев в своё время. А вместо Чалова можно было бы кого-то из молодых нападающих развивать - Нисимура, Сантос, Шкурин. Зачем их вообще покупали? Пока Чалов в составе, у них не ни единого шанса заиграть.
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Kollljan
1593012708
Чалов это хто?
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Boeung777
1593013518
Что и требовалось доказать.
Ответить
Snek
1593023647
Так и ежу понятно, что Чалов не чистый нападающий, у Гончаренко просто других нет.
Ответить
paracetamol
1593024203
Само-собой, нахр он нужен!
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