Metaratings: «Кристал Пэлас» отказался покупать Чалова из-за слабой игры форварда

«Кристал Пэлас» отказался от идеи приобретения форварда ЦСКА Федора Чалова, пишет Metaratings.
Лондонцы пристально следили за россиянином с прошлого сезона. Игра Чалова в этом сезоне не впечатлила «Кристал Пэлас» и лично главного тренера команды Роя Ходжсона. В клубе считают, что нападающий пока не соответствует уровню АПЛ.
При этом в «Кристал Пэлас» полагают, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко использует Чалова неправильно, ставя на позицию центрфорварда. По мнению скаутов лондонцев, наиболее эффективно футболист играл бы на позиции «десятки» в схеме «4-2-3-1».
- В этом сезоне Чалов забил пять мячей в 23 матчах РПЛ.
- ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место.
- Рыночная стоимость россиянина – 14,5 миллионов евро.
Источник: Metaratings
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