Metaratings: «Кристал Пэлас» отказался покупать Чалова из-за слабой игры форварда

«Кристал Пэлас» отказался от идеи приобретения форварда ЦСКА Федора Чалова, пишет Metaratings.

Лондонцы пристально следили за россиянином с прошлого сезона. Игра Чалова в этом сезоне не впечатлила «Кристал Пэлас» и лично главного тренера команды Роя Ходжсона. В клубе считают, что нападающий пока не соответствует уровню АПЛ.

При этом в «Кристал Пэлас» полагают, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко использует Чалова неправильно, ставя на позицию центрфорварда. По мнению скаутов лондонцев, наиболее эффективно футболист играл бы на позиции «десятки» в схеме «4-2-3-1».