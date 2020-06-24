«СЭ»: фанатам «Спартака» во время обысков угрожали реальными сроками за проводы команды в Тулу

У болельщиков «Спартака», задержанных за пирошоу во время проводов команды на матч 23-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:2), проводили обыски. Во время них сотрудники полиции угрожали реальными сроками (с отбыванием наказания в колонии), пишет «Спорт-Экспресс».

Фанатов задержали по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».