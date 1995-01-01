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    «СЭ»: фанатам «Спартака» во время обысков угрожали реальными сроками за проводы команды в Тулу

    У болельщиков «Спартака», задержанных за пирошоу во время проводов команды на матч 23-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:2), проводили обыски. Во время них сотрудники полиции угрожали реальными сроками (с отбыванием наказания в колонии), пишет «Спорт-Экспресс».

    Фанатов задержали по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

    • «Спартак» попросил воздержаться от уголовного преследования болельщиков.
    • Фанатов москвичей поддержали болельщики ЦСКА.
    • Всего задержано порядка 70 человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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