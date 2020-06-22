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    Тренер «Сочи» Федотов сравнил возобновление РПЛ с режимом военного времени

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о нюансах возобновления российской Премьер-лиги.

    «Президент РПЛ, руководители клубов договорились, господин Алаев это в каком-то интервью подтвердил: ребятки, переносов не будет. Наверное, рестарт чемпионата я бы назвал таким режимом военного времени. Мы знаем, что это такое – режим пандемии, никто ее не отменял. Получается такая очень интересная вещь. Да, мы знаем режим времени: шаг вправо, шаг влево – расстрел. Люди договорились, переносов нет, нет резервных дат.

    Хорошо, мы соглашаемся на перенос. Теперь уже в свете произошедших событий не учли только одного: медицинский протокол все посмотрели, все покивали головами. Лишь в каком-то одном интервью было слабое такое напоминание, что с таким протоколом мы скоро закончим чемпионат», – сказал Федотов.

    • «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», несмотря на вспышку коронавируса в расположении соперника.
    • Молодежный состав донской команды, состоящий из воспитанников академии 16-19 лет, южане разгромили со счетом 10:1.

    Федотов – о матче с «Ростовом»: «Если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – это нормально, тогда я умываю руки»

    Источник: Sports.ru

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    22.06.2020 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15360

      bset 2 минуты назад

      Откуда же тогда взялась резервная дата и почему Краснодар согласился на нее перенести? Видимо, смелости у клуба больше, чем у обосравшегося Сочи.

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