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    Егоров: «ЦСКА по отношению к Гончаренко выбрал вариант «накосячил – возвращайся и исправляй»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что ЦСКА намерен продолжать работу с главным тренером Виктором Гончаренко, несмотря на его желание уйти. Сейчас специалист находится в Белоруссии.

    «По Гончаренко:

    – выбран вариант «накосячил – возвращайся и исправляй»;

    – но непонятно: если Виктор Михайлович вернeтся, он проходит двухнедельный карантин или уже необязательно?» – написал Егоров в телеграме.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4065

      vladik12 1 час назад

      В этой истории ясно одно:
      Овчина пес.

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