Егоров: «ЦСКА по отношению к Гончаренко выбрал вариант «накосячил – возвращайся и исправляй»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что ЦСКА намерен продолжать работу с главным тренером Виктором Гончаренко, несмотря на его желание уйти. Сейчас специалист находится в Белоруссии.

«По Гончаренко:

– выбран вариант «накосячил – возвращайся и исправляй»;

– но непонятно: если Виктор Михайлович вернeтся, он проходит двухнедельный карантин или уже необязательно?» – написал Егоров в телеграме.