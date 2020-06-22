Егоров: «ЦСКА по отношению к Гончаренко выбрал вариант «накосячил – возвращайся и исправляй»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что ЦСКА намерен продолжать работу с главным тренером Виктором Гончаренко, несмотря на его желание уйти. Сейчас специалист находится в Белоруссии.
«По Гончаренко:
– выбран вариант «накосячил – возвращайся и исправляй»;
– но непонятно: если Виктор Михайлович вернeтся, он проходит двухнедельный карантин или уже необязательно?» – написал Егоров в телеграме.
- На этой неделе Гончаренко заменяет Сергей Овчинников.
- Белорус тренирует ЦСКА с 2016 года.
- Москвичи в РПЛ идут пятыми.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова