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    ЦСКА: «Готовить команду к матчу с «Динамо» будет Овчинников»

    Пресс-служба ЦСКА уведомила, что главный тренер Виктор Гончаренко на этой неделе работать не будет. К ближайшей встрече команду будет готовить Сергей Овчинников.

    «Официально: в связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», – сообщил ЦСКА.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии17
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      Рейтинг: +7850

      BRO_football 3 минуты назад

      Слишком подозрительно. А может Ганчаренко короной заразился и руководство клуба просто решило никому не сообщать? Всё-таки плохое самочувствие просто так не появляется.

      0
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      Рейтинг: +4065

      vladik12 17 минут назад

      Что бы ни говорили, а вывод из ситуации один:
      Овчина пёс.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1471

      Кузьмич на трибуне 17 минут назад

      Вот и полез наружу весь негатив. А как вы хотели? Совсем недавно из команды ушли девять игроков основы. Вы что думали , что их можно заменить перспективными молодыми игроками , и опять станете чемпионами. Нет ребята так не бывает. Да и Гончаренко не в силах был в первый же сезон создать новый сильный коллектив. По всей видимости , при минимальном вложении были максимальные требования на сезон. Наверно такое чудо не смог бы сделать никто. Винить в этом Гончаренко- неправильно. Винить в этом молодых игроков , тоже не правильно. Новую команду нужно строить не один и не два сезона. Мои личные соболезнования к болельщикам ЦСКА, в такой ситуации трудно чего то предложить кардинальное, кроме как купить 5-6 новых классных игроков. Видимо в планы Гинера-это не входило. Но и никто не будет смотреть на название и титулы команды, все будут смотреть на игру.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4065

      vladik12 > Кузьмич на трибуне 16 минут назад

      Полилось говно по трубам, так сказать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1101

      Иван Петров 1986 35 минут назад

      Ну этот подготовит.

      0
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      Рейтинг: +1530

      Genz 36 минут назад

      Его Лукашенко обвинил в коррупции

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1720

      Cleaner 43 минуты назад

      Что болит у Гончаренко? Если уж пресс-служба ЦСКА "официально" уведомила, пусть расшифрует.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4065

      vladik12 > Cleaner 16 минут назад

      В запое картофельный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4065

      vladik12 56 минут назад

      Такое ощущение, что картофельный ушел в запой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      russkiisergei > vladik12 51 минуту назад

      такое ощущение, что владик гомосексуалист!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1526

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Ну вот дождались официального! Гончаренко просто ушел на больничный! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5862

      paracetamol 1 час назад

      Быстрее в ФНЛ вылетят. Ядро коррупции!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      AleSan4es > paracetamol 49 минут назад

      Каким надо быть идиотом что бы говорить про коррупцию в ЦСКА...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      Радио1000шумеров > paracetamol 20 минут назад

      Газпромовская содержанка, тебе самой не смешно?

      2
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      Рейтинг: +4065

      vladik12 1 час назад

      Овчина пес.

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      Рейтинг: +64

      Радио1000шумеров > vladik12 21 минуту назад

      Овчина - Босс.

      0
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      Рейтинг: +4065

      vladik12 > Радио1000шумеров 15 минут назад

      Овчина пес!

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