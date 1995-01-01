ЦСКА: «Готовить команду к матчу с «Динамо» будет Овчинников»

Пресс-служба ЦСКА уведомила, что главный тренер Виктор Гончаренко на этой неделе работать не будет. К ближайшей встрече команду будет готовить Сергей Овчинников.

«Официально: в связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», – сообщил ЦСКА.