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  • Уткин: «Если бы «Сочи» в 1958 году играл в Англии, то после катастрофы «Юнайтед» они сказали бы: «Идите к хренам, извольте нам победу. Может, пришлем веночек»

Уткин: «Если бы «Сочи» в 1958 году играл в Англии, то после катастрофы «Юнайтед» они сказали бы: «Идите к хренам, извольте нам победу. Может, пришлем веночек»

22 июня 2020, 13:37
14

Видеоблогер Василий Уткин осудил «Сочи» за отказ перенести матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1). Основа гостей не могла играть из-за карантина по коронавирусу.

«Люди в «Сочи» сделали абсолютно аморальную вещь. Это неспортивно. Если бы «Сочи» в соответствующем году играл бы в чемпионате Англии и накануне разбился «Манчестер Юнайтед» в авиакатастрофе, они бы сказали: «Надо было по-другому планировать вылет. Надо было договариваться о переносе. Как же так. Идите к хренам, мальчики Мэтта Басби. Мы, может быть, пришлем вам веночек на похороны, но сейчас извольте нам победу».

Тренер Владимир Федотов опозорил фамилию, когда-то историческую для российского футбола», – считает Уткин.

  • За «Ростов» играли воспитанники академии в возрасте 16-19 лет.
  • «Сочи» благодаря победе оказался на десятом месте в РПЛ по итогам 23-го тура.
  • 27 июня в 24-м туре РПЛ ростовчане сыграют дома против «Арсенала».

Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Сочи Ростов Манчестер Юнайтед Уткин Василий
Комментарии (14)
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Retiremen_VMF
1592823493
Васька сравнил хрен с пальцем! При чем тут катастрофа и расхлябанность некоторых личностей. Я не говорю, что только игроков. Им этот злосчастный вирус как попал в организм? Но Вася должен писать ерунду иначе его задвинут в небытие, а мы уж должны выбирать, что читать. Правда тут непонятна позиция редактора сайта.
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3a zenit
1592824251
по логике васька,всем европейским клубам которые играют с нами нужно переносить матчи,до тех времён пока у нас не будет 11 Меси в команде.Европеские клубы в отношении нас делают аморальную вещь.
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_Marqella_
1592825275
Вечный троль этот Васька, лишь бы хайпануть..))
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valkam72
1592827488
Через пару лет поносный сочи канет в лету, а "рекорд" к сожалению останется.
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Garrincha58
1592828835
наверное в Москве жара а от жары мозги васяткины совсем потекли
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sobaka120982
1592829098
Василий жжёт!!! Понятно что ни кто его уже не воспринимает как комментатора и журналюгу... а зарабатывать то надо как то
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Axe111
1592830347
этот клубик гнилой и мерзкий.фу
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paracetamol
1592840570
Дурак-дураком!
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