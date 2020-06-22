Уткин: «Если бы «Сочи» в 1958 году играл в Англии, то после катастрофы «Юнайтед» они сказали бы: «Идите к хренам, извольте нам победу. Может, пришлем веночек»

Видеоблогер Василий Уткин осудил «Сочи» за отказ перенести матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1). Основа гостей не могла играть из-за карантина по коронавирусу.
«Люди в «Сочи» сделали абсолютно аморальную вещь. Это неспортивно. Если бы «Сочи» в соответствующем году играл бы в чемпионате Англии и накануне разбился «Манчестер Юнайтед» в авиакатастрофе, они бы сказали: «Надо было по-другому планировать вылет. Надо было договариваться о переносе. Как же так. Идите к хренам, мальчики Мэтта Басби. Мы, может быть, пришлем вам веночек на похороны, но сейчас извольте нам победу».
Тренер Владимир Федотов опозорил фамилию, когда-то историческую для российского футбола», – считает Уткин.
- За «Ростов» играли воспитанники академии в возрасте 16-19 лет.
- «Сочи» благодаря победе оказался на десятом месте в РПЛ по итогам 23-го тура.
- 27 июня в 24-м туре РПЛ ростовчане сыграют дома против «Арсенала».
Источник: ютуб-канал Василия Уткина