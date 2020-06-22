Уткин: «Если бы «Сочи» в 1958 году играл в Англии, то после катастрофы «Юнайтед» они сказали бы: «Идите к хренам, извольте нам победу. Может, пришлем веночек»

Видеоблогер Василий Уткин осудил «Сочи» за отказ перенести матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1). Основа гостей не могла играть из-за карантина по коронавирусу.

«Люди в «Сочи» сделали абсолютно аморальную вещь. Это неспортивно. Если бы «Сочи» в соответствующем году играл бы в чемпионате Англии и накануне разбился «Манчестер Юнайтед» в авиакатастрофе, они бы сказали: «Надо было по-другому планировать вылет. Надо было договариваться о переносе. Как же так. Идите к хренам, мальчики Мэтта Басби. Мы, может быть, пришлем вам веночек на похороны, но сейчас извольте нам победу».

Тренер Владимир Федотов опозорил фамилию, когда-то историческую для российского футбола», – считает Уткин.