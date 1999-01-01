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    Уткин: «Если бы «Сочи» в 1958 году играл в Англии, то после катастрофы «Юнайтед» они сказали бы: «Идите к хренам, извольте нам победу. Может, пришлем веночек»

    Видеоблогер Василий Уткин осудил «Сочи» за отказ перенести матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1). Основа гостей не могла играть из-за карантина по коронавирусу.

    «Люди в «Сочи» сделали абсолютно аморальную вещь. Это неспортивно. Если бы «Сочи» в соответствующем году играл бы в чемпионате Англии и накануне разбился «Манчестер Юнайтед» в авиакатастрофе, они бы сказали: «Надо было по-другому планировать вылет. Надо было договариваться о переносе. Как же так. Идите к хренам, мальчики Мэтта Басби. Мы, может быть, пришлем вам веночек на похороны, но сейчас извольте нам победу».

    Тренер Владимир Федотов опозорил фамилию, когда-то историческую для российского футбола», – считает Уткин.

    • За «Ростов» играли воспитанники академии в возрасте 16-19 лет.
    • «Сочи» благодаря победе оказался на десятом месте в РПЛ по итогам 23-го тура.
    • 27 июня в 24-м туре РПЛ ростовчане сыграют дома против «Арсенала».

    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +662

      valkam72 3 минуты назад

      Через пару лет поносный сочи канет в лету, а "рекорд" к сожалению останется.

      0
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      Рейтинг: +627

      _Marqella_ 40 минут назад

      Вечный троль этот Васька, лишь бы хайпануть..))

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      Рейтинг: +3894

      3a zenit 57 минут назад

      по логике васька,всем европейским клубам которые играют с нами нужно переносить матчи,до тех времён пока у нас не будет 11 Меси в команде.Европеские клубы в отношении нас делают аморальную вещь.

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      Рейтинг: +1181

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Васька сравнил хрен с пальцем! При чем тут катастрофа и расхлябанность некоторых личностей. Я не говорю, что только игроков. Им этот злосчастный вирус как попал в организм? Но Вася должен писать ерунду иначе его задвинут в небытие, а мы уж должны выбирать, что читать. Правда тут непонятна позиция редактора сайта.

      1
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      Рейтинг: +2979

      serppion > Retiremen_VMF 1 час назад

      Прав Васька, сyкин сын!

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      Рейтинг: +1181

      Retiremen_VMF > serppion 45 минут назад

      К счастью "Ростов" не разбился

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