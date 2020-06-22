«Никогда ничего плохого клубу не желал»: Селюк ответил ЦСКА, заступившемуся за Гончаренко

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на заявление ЦСКА, в котором он подвергается критике за призывы уволить с поста главного тренера Виктора Гончаренко.

«Я человек независимый и незаангажированный. Имею право думать и говорить, что я хочу и в чем разбираюсь. Если бы мои высказывания каждый раз не соответствовали действительности, то меня бы просто никто не читал, не цитировал и не печатал.

В данном случае я высказался в отношении Гончаренко, а не клуба. И я высказал свои мысли в связи с отвратительной игрой ЦСКА даже не как агент, а как один из болельщиков клуба, и именно потому, что там играет мой футболист. Я никогда ничего плохого не делал и не желал клубу, а наоборот всегда старался помочь, о чем знает и генеральный директор Бабаев, и многие другие. Причем за все, что я делал, я не брал ни одной копейки, в отличие от многих.

Думаю, не только я был разочарован игрой ЦСКА в матче с «Зенитом». Не найдется ни одного болельщика, кто был бы от нее в восторге. Причем звоночком перед разгромом от «Зенита» была товарищеская игра с «Арсеналом», которую ЦСКА также проиграл, а защиту Гончаренко так и не поменял. Когда почти вся Россия смеется на тему того, что Дзюба в матче с футболистами ЦСКА почувствовал себя спринтером и обгонял их на виражах, то мои высказывания должны быть в клубе правильно истолкованы.

Что касается «попахивания расизмом», то, безусловно, я не имел в виду клуб ЦСКА. Я прекрасно понимаю, что именно в ЦСКА очень хорошо относятся и относились к темнокожим футболистам. Здесь ранее играли и Думбия, и Муса, и тот же Траоре, и Вагнер Лав, хоть он и темнокожий бразилец. Я ни в коем случае не обвиняю клуб в плохом отношении к темнокожим иностранцам. Но действия тренера вызывают вопросы. Считаю, что футболисты должны выходить на поле на конкурентной основе. Не должно отдаваться предпочтение любимчикам и одним и тем же игрокам, которые, к сожалению, не показывают результат.

Если бы ЦСКА выигрывал, я бы только аплодировал и радовался за них, так как надеялся до игры с «Зенитом», что эта команда будет бороться за Лигу чемпионов и участвовать в ней. Но с такой игрой, боюсь, даже место в Лиге Европы оказалось под вопросом. Мое интервью, как пожарная система, было направлено на то, чтобы разбудить руководство клуба, возможно, отвлекшееся по разным причинам: в том числе экономические проблемы, коронавирус и так далее.

Хочу напомнить, что меня с ЦСКА связывает давняя дружба. Еще 20 лет назад, когда ЦСКА приезжал в Голландию, я помогал им организовывать хорошие игры с бельгийскими и голландскими клубами. В то время это было сделать очень сложно. У меня были теплые отношения с Павлом Федоровичем Садыриным. До сих пор длится дружба с Валерием Георгиевичем Газзаевым. Первый гол ЦСКА на новом стадионе как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов забил мой игрок – Ласина Траоре. Многими ребятами, которые играли и играют в ЦСКА, такие как Акинфеев, Игнашевич и братья Березуцкие, реально можно гордиться. Но если у Гончаренко не получается, то для движения клуба вперед, уж извините, и нужна критика.

Я точно также высказывался против Кикнадзе и Мещерякова, хотя у меня там тоже есть футболист – Борис Ротенберг. Если у меня футболист в команде, я что, должен говорить на черное белое? Давайте посмотрим на Линекера, который в Англии ведет передачи и критикует многие клубы АПЛ и игроков. Или, по-вашему, он должен быть зависимым и не критиковать бывшие команды, избегая правды?

Футбол – это эмоции. За это его и любят. Я не мог сдержать эмоций, глядя на такое безобразие, которое творилось на стадионе ЦСКА. И не только я, но и многие болельщики и специалисты, в том числе Грушевский, Пономарев, Газзаев, Масалитин и другие люди, которые неравнодушны к ЦСКА. Эти высказывания должны восприниматься не как нападки, а как анализ фактов.

У нас с ЦСКА хорошие деловые отношения. Я никогда не обманул и не подвел ЦСКА, как и ЦСКА меня за эти годы. Конфликта я не вижу. И по-прежнему считаю, что Гончаренко должен попрощаться с командой, так как не справился со своей работой. Отношусь к Гинеру, Бабаеву и Мовсесьяну с уважением и желаю ЦСКА оставшиеся семь игр провести так, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов», – сказал Селюк.