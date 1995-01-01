Сигурдссон – о сухом разгроме от «Зенита»: «Хотел бы извиниться перед фанатами. Неприемлемо так играть. Допустили много ошибок»

Обляков - это нечто.....на пару с Васиным - не для ЦСКА.
Один стоя на месте умудряется нарушить правило, второй в голове в барабаны стучит и не понимает о своих защитных обязанностях.
Да Ванек Таранов и то сильнее играть будет. По крайней мере не хуже....
Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон извинился перед болельщиками после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4). Исландец отметил поддержку фанатов.
— Долгожданная игра и не самый ожидаемый результат. Что можешь сказать после такого матча?
— В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Неприемлемо играть так, как мы играли сегодня. Мы допустили много глупых ошибок. Что еще можно сказать после такой ужасной игры?
— Насколько быстрые голы выбили команду из колеи?
— Может быть, нам нужно было сохранять спокойствие, действовать более осторожно. А мы понеслись вперед большими силами, и соперники нас грамотно ловили на этом. «Зенит» лидирует в чемпионате, у них сейчас лучшая команда. Если мы ошибаемся, они наказывают за это. А ошибались мы много, и они использовали это против нас.
— Скоро следующий матч. Как команда соберется с силами?
— Сегодня мы сильно расстроены, но уже завтра нужно начинать думать о следующем поединке. Это футбол! Мы играли из рук вон плохо. Нужно спросить себя, почему это произошло. Фанаты здорово нас поддерживали, но мы выглядели отвратительно. Постараемся собраться с силами, переломить ход событий и порадовать болельщиков.
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