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  • Сигурдссон – о сухом разгроме от «Зенита»: «Хотел бы извиниться перед фанатами. Неприемлемо так играть. Допустили много ошибок»

Сигурдссон – о сухом разгроме от «Зенита»: «Хотел бы извиниться перед фанатами. Неприемлемо так играть. Допустили много ошибок»

21 июня 2020, 11:13
9

Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон извинился перед болельщиками после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4). Исландец отметил поддержку фанатов.

— Долгожданная игра и не самый ожидаемый результат. Что можешь сказать после такого матча?

— В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Неприемлемо играть так, как мы играли сегодня. Мы допустили много глупых ошибок. Что еще можно сказать после такой ужасной игры?

— Насколько быстрые голы выбили команду из колеи?

— Может быть, нам нужно было сохранять спокойствие, действовать более осторожно. А мы понеслись вперед большими силами, и соперники нас грамотно ловили на этом. «Зенит» лидирует в чемпионате, у них сейчас лучшая команда. Если мы ошибаемся, они наказывают за это. А ошибались мы много, и они использовали это против нас.

— Скоро следующий матч. Как команда соберется с силами?

— Сегодня мы сильно расстроены, но уже завтра нужно начинать думать о следующем поединке. Это футбол! Мы играли из рук вон плохо. Нужно спросить себя, почему это произошло. Фанаты здорово нас поддерживали, но мы выглядели отвратительно. Постараемся собраться с силами, переломить ход событий и порадовать болельщиков.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Сигурдссон Арнор
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1592727421
Постараемся собраться с силами, переломить ход событий и порадовать болельщиков. ============================= Ну допустим что болельщиков "Зенита" вы вчера уже порадовали.
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evgevg13
1592730470
ну не получилась игра...
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paracetamol
1592733158
Нет, такое г-но нам в ЛЧ не нужно! Уже порядочно нашей Рашке нагадили!
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Ганнибал Лектор
1592734617
Кони просто забыли выйти на первый тайм. Вместо них на поле была бледная тень. Не припоминаю даже, когда вот так по флангу Дзюба на скорости (!) уходил от более молодого защитника.
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кто там
1592735503
Ахахах .позорники гынеровские. скоро булки перед динамо и спамом раздвинут) где местные терпилы? затихли что то, языки в жопу запихнули и сидят) говорил ведь что зенит этот позор вынесут) спс гынеру, кудрявому и хончаренко)
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Plyash
1592736683
Я не цсковец,но всё же игру безвольной не назовёшь,игроки старались,но выше головы не прыгнешь.Счёт,по мне,так не совсем по игре,но это и есть интрига.А вот почему игра разваленная и такая тяжёлая,ответить и извиниться должен был тренер,а не игрок,который играл ровно на столько,на сколько его подготовили. А тренер заболел,как бы.Ну прямо во-время,секунда в секунду?Носилки или скорую кто-нибудь видел?
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Kurt Angel
1592738188
Обляков - это нечто.....на пару с Васиным - не для ЦСКА. Один стоя на месте умудряется нарушить правило, второй в голове в барабаны стучит и не понимает о своих защитных обязанностях. Да Ванек Таранов и то сильнее играть будет. По крайней мере не хуже....
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