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    Сигурдссон – о сухом разгроме от «Зенита»: «Хотел бы извиниться перед фанатами. Неприемлемо так играть. Допустили много ошибок»

    Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон извинился перед болельщиками после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4). Исландец отметил поддержку фанатов.

    — Долгожданная игра и не самый ожидаемый результат. Что можешь сказать после такого матча?

    — В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Неприемлемо играть так, как мы играли сегодня. Мы допустили много глупых ошибок. Что еще можно сказать после такой ужасной игры?

    — Насколько быстрые голы выбили команду из колеи?

    — Может быть, нам нужно было сохранять спокойствие, действовать более осторожно. А мы понеслись вперед большими силами, и соперники нас грамотно ловили на этом. «Зенит» лидирует в чемпионате, у них сейчас лучшая команда. Если мы ошибаемся, они наказывают за это. А ошибались мы много, и они использовали это против нас.

    — Скоро следующий матч. Как команда соберется с силами?

    — Сегодня мы сильно расстроены, но уже завтра нужно начинать думать о следующем поединке. Это футбол! Мы играли из рук вон плохо. Нужно спросить себя, почему это произошло. Фанаты здорово нас поддерживали, но мы выглядели отвратительно. Постараемся собраться с силами, переломить ход событий и порадовать болельщиков.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии10
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      Рейтинг: +20

      Kurt Angel 1 час назад

      Обляков - это нечто.....на пару с Васиным - не для ЦСКА.
      Один стоя на месте умудряется нарушить правило, второй в голове в барабаны стучит и не понимает о своих защитных обязанностях.
      Да Ванек Таранов и то сильнее играть будет. По крайней мере не хуже....

      0
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      Рейтинг: +2947

      playsh 1 час назад

      Я не цсковец,но всё же игру безвольной не назовёшь,игроки старались,но выше головы не прыгнешь.Счёт,по мне,так не совсем по игре,но это и есть интрига.А вот почему игра разваленная и такая тяжёлая,ответить и извиниться должен был тренер,а не игрок,который играл ровно на столько,на сколько его подготовили.
      А тренер заболел,как бы.Ну прямо во-время,секунда в секунду?Носилки или скорую кто-нибудь видел?

      0
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      Рейтинг: +659

      кто там 1 час назад

      Ахахах .позорники гынеровские. скоро булки перед динамо и спамом раздвинут)
      где местные терпилы? затихли что то, языки в жопу запихнули и сидят) говорил ведь что зенит этот позор вынесут)

      спс гынеру, кудрявому и хончаренко)

      -1
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      Рейтинг: +1604

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Кони просто забыли выйти на первый тайм. Вместо них на поле была бледная тень. Не припоминаю даже, когда вот так по флангу Дзюба на скорости (!) уходил от более молодого защитника.

      3
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      Рейтинг: +2192

      KPCCSPB 2 часа назад

      Да, не конкуренты кони за ЛЧ сейчас, Гинер опять хотел без вложений туда попасть, срубить бабрс за групповой этап, и дальше богатеть.

      1
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      Рейтинг: +5853

      paracetamol 2 часа назад

      Нет, такое г-но нам в ЛЧ не нужно! Уже порядочно нашей Рашке нагадили!

      1
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      Рейтинг: +332

      sergeyshubin > paracetamol 1 час назад

      А ты не забыл кто принес России третью команду в лч? ЦСКА, Зенит и Краснодар!!!!

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      Рейтинг: +659

      кто там > sergeyshubin 1 час назад

      как дела пидорок?) жопа не болит после вчерашнего?)

      хотя у таких как ты она натренированная))0

      0
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      Рейтинг: +1381

      evgevg13 3 часа назад

      ну не получилась игра...

      1
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      Рейтинг: +3998

      порт 4 часа назад

      Постараемся собраться с силами, переломить ход событий и порадовать болельщиков.
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      Ну допустим что болельщиков "Зенита" вы вчера уже порадовали.

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