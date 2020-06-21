«Зенит» не проигрывает в РПЛ 12 матчей подряд, ЦСКА не побеждает во внутрироссийских турнирах семь месяцев

В матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0) «Зенит» увеличил беспроигрышную серию в чемпионате до 12 встреч. Последний раз действующие чемпионы терпели поражение 28 сентября, когда уступили в гостях «Локомотиву» (0:1).

ЦСКА не побеждает во внутрироссийских турнирах с ноября. Безвыигрышная серия москвичей во всех турнирах достигла пяти матчей.