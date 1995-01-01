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    «Зенит» не проигрывает в РПЛ 12 матчей подряд, ЦСКА не побеждает во внутрироссийских турнирах семь месяцев

    В матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0) «Зенит» увеличил беспроигрышную серию в чемпионате до 12 встреч. Последний раз действующие чемпионы терпели поражение 28 сентября, когда уступили в гостях «Локомотиву» (0:1).

    ЦСКА не побеждает во внутрироссийских турнирах с ноября. Безвыигрышная серия москвичей во всех турнирах достигла пяти матчей.

    • «Зенит» с 12-очковым отрывом лидирует в таблице.
    • ЦСКА занимает пятое место.
    • После разгрома от «Зенита» главному тренеру москвичей Виктору Гончаренко стало плохо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11423

      vladimir-7 50 минут назад

      Нужно считать в одном масштабе, либо по играм, либо по месяцам и
      это будет справедливо и наглядно. Ну, это так, на будущее, Бомбардир.

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