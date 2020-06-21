Холанд: «Дерьмово, что «Бавария» выиграла чемпионат»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд недоволен, что «Бавария» выиграла чемпионат Германии. Сами дортмундцы обеспечили себе второе место.

«Конечно, это дерьмово, что «Бавария» стала чемпионом. Мы должны делать все, что в наших силах. Мы старались подобраться к сопернику как можно ближе», – заверил норвежец.